Американський тренер Шон Гарднер заарештований через гучну справу щодо розповсюдження порнографії. Чоловік роками таємно знімав дівчат у роздягальні та туалеті.

У США стався гучний скандал у світі спорту. Стало відомо про арешт колишнього тренера з гімнастики Шона Гарднера, повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Що накоїв Гарднер?

38-річного чоловіка звинувачують у сексуальному насильстві над неповнолітніми. З 2018 року Гарднер працював у елітній академії "Чжао Цяо" у містечку Вест-Де-Мойні (штат Айова).

Там тренуються молоді спортсменки рівня олімпійської збірної США. Шон отримав підвищення і став керівником турніру від клубу. Крім того, його призначили наставником юніорської команди.

Але у 2022 році його ім'я опинилося в базі SafeSport. Вона створена для боротьби з насильством в олімпійських видах спорту. Довгий час інформація про відсторонення Гарднера не розкривалась.

Зрештою судові документи опинились у загальному доступі цього року. Шона звинувачують у таємній відеозйомці дівчат у роздягальнях та туалетах.

Гарднер був заарештований за федеральним звинуваченням у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії. При цьому подібні випадки траплялись не тільки в Айові, а ще й у штатах Луїзіана та Міссісіпі.



Як виглядає академія, де Гарднер вчиняв спостереження за дівчатами / фото Associated Press

Цікаво, що під час розслідування 38-річний злочинець зміг влаштуватися помічником лікаря в одному з медичних центрі. Прорив у справі стався після обшуків у домі Гарднера.

Слідчі знайшли у нього сотні фото– та відеоматеріалів з оголеними дівчатами, які були зроблені прихованою камерою. Крім того, є свідчення кількох спортсменок.

Вони звинувачували Шона у психологічному тиску, образах та "неприйнятних дотиках" до їх тіла. Дівчата переконують, що в клубі знали про такі дії Гарднера, але не вчинили до нього жодних санкцій.

Зловмиснику загрожує до 30 років позбавлення волі. Наразі Гарднер перебуває під вартою у в'язниці. На нього чекає на етапування в Міссісіпі для розгляду обвинувачень у федеральному суді.