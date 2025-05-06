Українські гімнасти погрожують бойкотом чемпіонату Європи через дії федерації

Черговий скандал розгорівся у чоловічій спортивній гімнастиці. Збірна України у повному складі може пропустити важливі континентальні змагання.

Наприкінці травня у Німеччині відбудеться чемпіонат Європи-2025 зі спортивної гімнастики. Важливий міжнародний турнір може пройти без участі збірної України, пише 24 Канал.

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Збірна України відмовляється від участі в чемпіонаті Європи

Українські гімнасти висловили свій протест щодо намірів Української федерації гімнастики усунути з посади головного тренера збірної Геннадія Сартинського. Відповідне звернення у соціальних мережах опублікували лідери "синьо-жовтих": Олег Верняєв, Назар Чепурний, Владислав Грико та інші.

На думку спортсменів, усунення Сартинського це помста віцепрезидентки Української федерації гімнастики Стелли Захарової.

"Українська федерація гімнастики цілеспрямовано усуває головного тренера чоловічої збірної України – Сартинського Геннадія Людвиговича – від участі в чемпіонаті Європи. Людину, яка на своїх плечах тримає всю підготовку національної команди.

Це рішення не має жодного спортивного або логічного обґрунтування. Це – особиста помста з боку керівництва Федерації на чолі з Захаровою Стеллою Георгіївною, яка системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини.

Ми заявляємо відкрито: без Сартинського Геннадія Людвиговича – ми, члени національної збірної України, відмовляємося брати участь у чемпіонаті Європи, проведення якого заплановано наприкінці травня цього року. Окремо повідомляємо, що наша команда направить колективне звернення до Міжнародної федерації спортивної гімнастики (FIG) з проханням розібратися в ситуації та вплинути на дії керівництва Української федерації гімнастики.

Ми не будемо мовчки спостерігати, як Федерація розправляється з тими, хто справді працює. Ми – команда. І ми не дамо розірвати її зсередини", – йдеться у публікації.

Заяву підписали представники збірної України Назар Чепурний, Владислав Грико, Олег Верняєв, Дмитро Прудко, Єгор Перепьолкін, Стасіс Бутрімас, Ігор Дишук, Іван Рудий, Богдан Супрун, Святослав Швед.

Довідка. Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики відбудеться у німецькому Лейпцигу з 26 по 31 травня 2025.

Гучні скандали у гімнастиці