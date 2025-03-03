Мілевський та Ванат владнали скандал: лідер Динамо з гумором згадав про дивну сварку форвардів

Андрій Ярмоленко повідомив, що Артем Мілевський та Владислав Ванат помирились після образи першого на жарт другого. Сам же лідер Динамо розповів про свою реакцію на конфлікт.

Київське Динамо провело зустріч із журналістами з нагоди рестарту чемпіонату України 2024-2025. Подію відвідали головний тренер команди Олександр Шовковський, а також двоє гравців – Андрій Ярмоленко та Олександр Піхальонок.

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Ярмоленко про сварку динамівців

24 Канал також був присутнім на пресконференції та мав змогу поставити питання спікерам. Одним з них була тема конфлікту між екснападником киян Артемом Мілевським та чинним гравцем "біло-синіх" Владиславом Ванатом.

Перший образився на другого через жарт, в якому Ванат висміяв проблеми Мілевського із алкоголем: "Яка відстань від стадіону "Динамо" до найближчого бару? Міля". Андрій Ярмоленко висловив своє бачення даного конфлікту.

Слухайте, я стежив за цим в інтернеті з посмішкою. Обидва дорослі люди. Якщо є якісь претензії, можна знайти телефонний номер, зв’язатися і вирішити всі проблеми. Наскільки я знаю, вони все владнали і жодних проблем у них немає. Чи образився би я? Ні, на що ображатися? Ми всі різні та не повинні бути однаковими, це нормально. У кожного своє почуття гумору,

– відповів Ярмоленко на запитання 24 Каналу.

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Нагадаємо, що Мілевський є одним з найкращих бомбардирів в історії Динамо. На його рахунку 87 голів у 276 матчах. Ванат же поки має 42 м'ячі у 99-ти зустрічах.

У поточному сезоні Владислав лідирує в гонці бомбардирів УПЛ, відзначившись 11 разів. Динамо ж посідає першу сходинку турнірної таблиці, випереджаючи Олександрію на шість балів.