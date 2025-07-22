Двоє зірок Реала припинили розмовляти з Вінісіусом: у чому причина

Реал зібрав у своєму складів чималу кількість зіркових футболістів. Нещодавно з'явилась інформація, що у роздягальні "Королівського клубу" виникли проблеми.

Вінісіус Жуніор викликав невдоволення партнерів по команді. Двоє футболістів клубу роздратовані егоїзмом бразильського вінгера, повідомляє 24 канал із посиланням на Don Balon.

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Хто у Реалі незадоволений Вінісіусом?

Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем незадоволені діями Вінісіуса Жуніора. Французький форвард та англійський півзахисник мають претензії до бразильця щодо його гри у захисті.

Також Мбаппе та Беллінгем роздратовані тим, що Вінісус робить ставку на власну гру та ігнорує команду. На тлі цього англійський півзахисник перестав розмовляти з бразильським вінгером.

Кіліан Мбаппе слідом за Джудом Беллінгемом припинив контактувати з Вінісіусом Жуніором. ЗМІ вважають. що профілі француза та бразильця погано поєднуються на полі, попри талант обох футболістів.

На Клубному чемпіонаті світу 2025 року у США ситуація була незмінною. Мбаппе та Беллінгем не розмовляли з Вінісіусом поза поле. Під час матчів футболісти контактували лише за потреби.

До слова. Кіліан Мбаппе у сезоні 2024/2025 забив 44 голи та віддав 5 асистів у 59 матчах за Реал. Вінісіус Жуніор відзначився 22 забитими м'ячами та 19 гольовими передачами у 58 поєдинках.

Раніше повідомляли про те, що Хабі Алонсо посварився з Флорентіно Пересом на тлі невдачі на Клубному чемпіонаті світу-2025.