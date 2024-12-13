Виявляється, що він "мазаний" і насправді є набагато старшим. Таке свідчення дав батько німецького нападника Йозеф Мукоко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bild.

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Відверте зізнання

Він зізнався, що футболісту зараз далеко не 20 років. При цьому сам Йозеф – не батько гравця:

"Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за неправдиві свідчення під присягою, я заявляю: Юссуфа Мукоко не мій біологічний син і не син моєї дружини, Марії Мукоко. Крім того, він не народився 20 листопада 2004 року в Камеруні.

Я сфальсифікував для нього свідоцтво про народження в Яунде, після чого ми отримали паспорт у посольстві та перевезли його до Німеччини під виглядом мого сина. Насправді він народився 19 липня 2000 року. В документах ми зменшили його вік на 4 роки".

Довідка. Наразі Юссуфа Мукоко на правах оренди виступає за Ніццу. У нинішньому сезоні він провів 13 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав стільки ж асистів.

Нагадаємо, що в минулій кампанії німець дійшов із Боруссією Дортмунд до фіналу Ліги чемпіонів, проте у вирішальному поєдинку на поле не виходив. Його чинна угода з "чорно-жовтими" розрахована до 30 червня 2026 року.