Американські легіонери збірної України проігнорували виклик на матчі кваліфікації ЧС-2027 з баскетболу. Це рішення гравців викликало гнівну реакцію баскетбольної спільноти.

За місяць до матчів кваліфікації на ЧС-2027 з баскетболу головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс анонсував приїзд гравців з НБА. У підсумку жоден з американських легіонерів не відгукнувся на виклик до команди, пише 24 Канал.

Як в Україні відреагували на відмову гравців НБА виступати за збірну?

Попередньо очікувався приїзд Святослава Михайлюка, Олексія Леня, Максима Шульги та Дмитра Скапінцева, який нещодавно приєднався до ізраїльського Хапоеля. Ці гравці значно б підсилили склад "синьо-жовтих" у відповідальних матчах.

Це викликало критику серед експертів, журналістів на вболівальників. Вони звинувачують баскетболістів у відсутності патріотизму та закликають вжити до них різноманітних санкцій.

Особливо дісталося легіонерам від капітана клубу Суперліги "Черкаські мавпи" Андрія Агафонова.

"Вони не українці – вже багато років: ані ментально, ані за вихованням, ані душевно. Ставлюся до них як до людей, яким все одно. До того ж я їх особисто не знаю", – заявив Агафонов у коментарі Tribuna.com.

Дворазовий чемпіон НБА Святослав Медведенко розкритикував "американців", а також керівників ФБУ.

"Два висновки: хлопцям – пох*р та ФБУ доцарувались, що вони стали токсичними, і з ними ніхто не хоче мати справу.

До речі, керманича федерації також не видно на заходах в Україні, так що він, як справжній лідер, подає всім приклад – і, як бачимо, всі його переймають", – сказав Медведенко.

Сайт basket.com.ua, який належить президенту Федерації баскетболу України Михайлу Бродському, закликав оголосити бойкот Михайлюку та Скапінцеву.

Відсьогодні сайт basket.com.ua оголошує бойкот цим гравцям і припиняє публікувати будь-яку інформацію, пов'язану з ними до зміни їхньої позиції щодо виступів за національну команду. Просимо інші українські ЗМІ підтримати нашу позицію,

– йдеться у заяві сайту.

Військовослужбовець Роман Новіков, який раніше грав у Суперлізі України, закликав Михайла Бродського застосувати санкції щодо легіонерів: "М.Ю. (Михайло Бродський – 24 Канал), можливо, вже час вжити заходів чи ще почекаємо?".

Нагадаємо, що у першому матчі прекваліфікації ЧС-2027 збірна України поступилася Швейцарії з рахунком 64:66. У наступному поєдинку, який відбудеться 9 серпня, підопічні Багатскіса зустрінуться зі Словаччиною.

