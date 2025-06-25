Обіймався з другом Кадирова та обізвав Притулу "іншим українцем": головні зашквари Ломаченка

Українського боксера Василя Ломаченка упродовж його кар'єри супроводжували скандали. Навіть після виходу на спортивну пенсію ексчемпіон продовжує робити суперечливі заяви.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових дивізіонах Василь Ломаченка ще до початку повномасштабної війни транслював російську пропаганду про "один народ". Тисячі жертв, зламані долі людей та знищені українські міста не змінити світогляд боксера. 24 Канал зробив підбірку з п'яти найгучніших скандалів Ломаченка.

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"Вічливі люди" та участь у російському пропагандистському фільмі

Василь Ломаченко є дуже релігійною людиною. В усіх свої публічних зверненнях та публікаціях він підкреслює свою приналежність до Української православної церкви Московського патріархату. Цим з успіхом скористалися росіяни.

У 2020 році після Різдва Ломаченко опублікував ролик про силу православного духу від монастиря Російської православної церкви Корсунська пустель. У зйомках взяли участь російські спецназівці, які після молитви йдуть "працювати". Наприкінці відео автор подякував "вічливим людям". Саме так називали російських військових, які брали участь в захопленні Криму.

У квітні того ж року Василь Ломаченко та Олександр Усик знялися в російському фільмі ""Здрастуй, брате! Христос воскрес". У фільми Лома говорить про "один народ", що для нього "Росія, Білорусь та Україна це єдине поняття". Саме з таких заяв розпочав повномасштабну війну диктатор Володимир Путін.

Ломаченко та Усик у фільмі про "один народ" / скриншот

Відмова від українського прапора

У червні 2021 року Василь Ломаченко переміг Масайоші Накатані. На церемонії нагородження та пресконференції боксер був без українського прапора. Таким чином він відповів на критику його поглядів. Проте на цьому він не зупинився.

У грудні 2021 року Ломаченко ефектно здолав ганця Річарда Коммі. Після перемоги Василь розгорнув прапор Білгород-Дністровського – свого рідного міста. Вболівальники не зрозуміли такий вчинок боксера, який відмовився від національного символу.

Ломаченко з прапором Білгород-Дністровського / фото Getty Images

Обійми з другом Кадирова

Після початку повномасштабної багато спортсменів усвідомили, ким на справді є Росія. Однак це не про Василя Анатолійовича. Він продовжував грати на стороні ворога.

У 2023 році під час перебування у США Ломаченко відвідав турнір UFC. Там він тепло поспілкувався та навіть сфотографувався з російським чемпіоном UFC у легкій вазі Ісламом Махачевим. Цей момент випадково потрапив у відео.

Обійми Ломаченка та Махачева: відео

Іслам Махачев – є другом ватажка бойовиків та самопроголошеного президента Чечні Рамзана Кадирова, який підтримує війну в Україні.

Порівняв Україну з нацистською Німеччиною

Один з найкращих боксерів світу Василь Ломаченко має велику кількість підписників в інстаграмі. Після початку війни він заблокував свій акаунт для користувачів з України.

В одному зі своїх дописів Ломаченко порівняв українську владу з діями нацистів під час Другої світової війни. Він опублікував відео в якому показано зруйновану німецькими нацистами Києво-Печерської лаври та нинішній стан під керівництвом УПЦ МП. Так він звинуватив владу у переслідуванні проросійської церкви.

Ломаченко порівняв владу України з нацистською Німеччиною / скриншот

Скандал з Притулою та Стерненком

Найсвіжіший зашквар стався з Ломаченком після ракетного удару по Білгород-Дністровському. В результаті атаки була зруйнована школа, в якій навчався боксер.

Ломаченко зробив допис, в якому назвав ракетний удар "цинічним", але не жодним словом не згадав Росію.

Допис Ломаченка про удар по школі / скриншот

Таку позицію ексчемпіона розкритикували українські волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко. Ломаченко не залишив поза увагою коментарі активістів. Він назвав волонтерів "іншими українцями" та порівняв дії Росії з ТЦК.

Цей публічний конфлікт викликав жваву дискусію в суспільстві. Ломаченку пригадали усі його попередні скандали та відсутність реакцій на злочини росіян. Втім, частина відомих спортсменів, зокрема Жан Беленюк та Стелла Захарова, стали на його захист.