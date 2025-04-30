"Президент, відкрийте очі": Усик емоційно звернувся до Трампа через скандальні заяви про Україну

Український боксер вирішив не мовчати через неоднозначну позицію нового президента США. Усик відмовляється визнавати окуповані території України російськими.

З приходом Дональда Трампа до влади у США світ зіштовхнувся із низкою скандалів. пов'язаних з його іменем. Особливо дивними є заяви президента щодо війни в Україні.

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Емоційний спіч Усика

Політик активно просуває ідею переговорів з Росією та підштовхує нашу країну до капітуляції. Люди з команди Трампа переконують Україну поступитися територіями, а сам Дональд активно критикує президента України Володимира Зеленського.

На такі заяви емоційно відреагував відомий боксер Олександр Усик, повідомляє 24 Канал з посиланням журналіста Пірса Моргана. Українець дав інтерв'ю каналу Fox News, в рамках якого прокоментував можливі територіальні поступки Росії.

Це л*йно. Це повна дурня. Слухайте. У нас багато спірних питань. Але чому Росії можна так робити, а решті світу – ні? Це нісенітниця, чи не так? Світ живе правдою. У нас є земля, це – Україна. Чому ти забираєш мою країну? Президенте Трамп, відкрийте очі, будь ласка. Зупиніть війну в Україні. Віддавати території Росії? Звичайно, ні. Це моя територія, це територія моєї країни. Це мій народ,

– заявив Усик.

Нагадаємо. що минулого року Олександр став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Українець двічі переміг Тайсона Ф'юрі та зібрав всі п'ять поясів. Проте після першого бою проти англійця Усик мав звільнити пояс IBF заради реваншу із Ф'юрі.

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Нині він належить Даніелю Дюбуа, тоді як чотири інші титули – Усику. 19 липня Олександр отримає нову змогу стати абсолютним чемпіоном у бою проти самого Дюбуа. Загалом українець виграв усі 23 свої бої на професійному рівні.