Марта Костюк стала єдиною українською тенісисток, яка пробилась до другого кола US Open-2025. Спортсменка з Києва у першому раунді обіграла британку Кеті Бултер (двічі по 6:4).

Відкритий чемпіонат США стане для кожної учасниці турніру чудовою можливістю не лише поборотись за престижний трофей, а й солідно заробити. Виключенням не є Марта Костюк, яка у другому колі позмагається із Зейнел Сонмез із Туреччини, повідомляє 24 Канал.

Скільки призових заробила за кар'єру Марта Костюк?

Костюк посідає 28-й рядок світового жіночого рейтингу WTA, набравши у поточному Турі 1656 очок. Станом на 27 серпня 2025 року Марта заробила за свою кар'єру майже 6,3 мільйона доларів призових, із них 1,2 мільйона у цьому сезоні.

До слова. За кар'єру Марта Костюк завоювала один індивідуальний трофей. Було це у березні 2023-го, коли здобула кубок на турнірі WTA в Остіні (США). Тоді у фіналі українська тенісистка обіграла "нейтральну" росіянку Варвару Грачову – 2:0 (6:3 та 7:5).

Щоправда, ці майже 6,3 мільйона доларів призових не пішли усі у кишеню української тенісистки. Раніше в інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" Костюк розповідала, що до неї доходить відсотків 70, а то й менше від заробленої суми. Адже тут не враховані податки. Окрім цього Марта, як і кожна тенісистка, повинна утримувати свою команду. Утримання штабу у перед сезоном обходиться тенісистці близько у 30 тисяч євро. Коли Марта літає на турніри зі своєю тренеркою Сандрою Заневською, то витрачає на неї на місяць понад 20 тисяч євро. У цю суму включені перельоти, проживання, харчування та зарплата.

Однак остаточного заробітку спортсменів ніхто не може сказати. Адже вагома частка зароблених фінансів йде від спонсорських контрактів. До прикладу, Костюк співпрацює із відомим брендом спортивного одягу Wilson. Цікаво, що тенісистка не розкрила конкретної суми внеску американської компанії у її бюджет, а просто запевнила, що Wilson.