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Чемпіон світу 1986 відійшов у вічність у власному домі у Тігре, передмісті Буенос-Айреса. Про те, що сталося з володарем "Золотого м’яча" розповідає 24 Канал.

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Як минули останні дні Марадони

На початку листопада 2020-го 60-річного колишнього футболіста госпіталізували в місті Ла-Плата зі скаргами на слабкість, анемію та зневоднення. Проведена комп'ютерна томографія виявила скупчення крові між оболонками мозку, яке згодом було видалено хірургічним шляхом.

Уже 11 листопада колишній гравець та тренер був переведений у власний дім, а догляд за ним здійснювала команда медиків.

Пізніше, 25 листопада, легенди спорту не стало. Офіційна причина: гостра серцева недостатність, яка призвела до гострого набряку легенів. Слідів алкоголю чи наркотиків у крові екснападника не виявили.

Чому справа про смерть Марадони дійшла до суду

Уже наприкінці того ж місяця розпочалося поліцейське розслідування, яке було ініційоване доньками померлого. Згодом з'ясувалося, що після виписки з клініки у будинку в районі Тігре не було необхідного медичного обладнання, зокрема дефібрилятора, та цілодобового нагляду фахівців.

У ролі підозрюваних опинилися семеро осіб. Серед них нейрохірург Леопольдо Луке, психіатр Агустіна Косачов та інші медпрацівники. Їм інкримінували злочину недбалість.

За інформацією судово-медичних експертів, в останні дні життя тіло Марадони накопичило 4.5 літра зайвої рідини, що й стало основною причиною смерті.

Це не утворюється за годину. Це відбувається поступово. Від моменту, коли його виписали, і до смерті? Можливо– говорив один з експертів.

Зазначалося, що команда медиків не могла не помічати цього, оскільки лише процес передсмертної агонії тривав до 12 годин.

Чи покарали когось за смерть Марадони

Станом на листопад 2026 року судовий процес триває. Він є уже другим за ліком, оскільки у 2025-му одну з трьох суддей, Хулію Макінтач, усунули з посади після того, як вона взяла участь у зйомках документального фільму прямо у стінах суду.

Наразі на лаві підсудних знаходяться 6 обвинувачуваних. У жовтні виправдали клінічного лікаря Педро Ді Спанью. Усім іншим загрожує від 8 до 25 років ув’язненя.

Чи міг Марадона вижити

Колишній лікар Марадони Маріо Алехандро Шитер виступив на судовому засіданні в Буенос-Айресі. Раніше він допомагав аргентинцю боротися з наркотичною залежністю.

За словами медика, аби врятувати легенду, його потрібно було вчасно госпіталізувати в реабілітаційну клініку.