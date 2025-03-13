Змішували ліки з алкоголем: нові моторошні подробиці смерті Марадони

В Аргентині розпочався судовий процес у справі ймовірного вбивства Дієго Марадони. Тюремний термін загрожує восьми особам, які доглядали за легендою футболу в останні дні його життя.

Головний прокурор Патрісіо Феррарі в суді заявив, що ікону світового футболу можна було врятувати. Однак медичний персонал неналежним чином лікував Марадону, пише 24 Канал з посиланням на The Sun.

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Хворому Марадоні дозволяли пити пиво

Все пішло шкереберть з 3 листопада 2020 року, коли Марадону забрали з лікарні після операції з видалення гематоми з головного мозку. Начебто чемпіон світу-1986 наполіг на домашньому лікуванні.

Однак прокурор заявив, що стан Марадони не дозволяв брати до уваги його побажання. Потрібно було продовжити стаціонарне лікування зірки.

Педагог-психолог Грізельда Морель, яка працювала з сином Марадони, стверджує, що хворому давали алкоголь разом з ліками.

Якщо Дієго вставав о 9 ранку і просив пива, йому його давали. Якось один із його опікунів подрібнив пігулки і поклав їх у пиво,

– розповіла одна зі свідків.

Після вживання такого коктейлю Марадона неадекватно поводився та розмовляв через уявний телефон.

На момент смерті його серце важило 503 грами, що вдвічі перевищує норму. За словами родичів, з Марадоною поводилися, як з твариною. Неналежне лікування призвело до смерті ексфутболіста та тренера 25 листопада 2020 року.

Нагадаємо, що на першому засіданні прокурор продемонстрував шокуюче фото мертвого Марадони. На знімку небіжчик мав дуже великий живіт.

Зазначимо, що обвинуваченим медикам та персоналу загрожує до 25 років ув'язнення. Проте вони відкидають усі звинувачення про неналежне лікування.