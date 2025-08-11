Мохамед продовжує відстоювати інтереси мусульманського світу під час війни на Близькому Сході. Вінгер мерсисайдців розкритикував УЄФА за дивну реакцію.

Нещодавно у Палестині сталась трагедія з футболістом. Колишній нападник місцевої збірної Сулейман Аль-Обейд загинув під час атаки Ізраїлю на Сектор Газа. На цю подію відреагував Мохамед Салах, повідомляє 24 Канал з посиланням на його сторінку в Х.

Що сказав Салах?

Аль-Обейд помер під час очікування на гуманітарну допомогу, адже снаряд влучив у натовп палестинців. Після цього УЄФА коротко згадав про смерть Сулеймана.

Прощавай, Сулейман аль-Обейд, "палестинський Пеле". Талант, який дарував надію тисячам дітей навіть у найтемніші часи,

– йдеться у заяві.

На цей пост відповів Салах, звинувативши УЄФА у приховуванні інформації про смерть палестинця. Мохамед натякає, що головному футбольному органу Європи незручно згадувати про військові дії на Близькому Сході.

Чи можете ви розповісти нам, як він загинув, де саме та чому?,

– написав Салах.

Зазначимо, що Мохамед є одним з найбільш активних захисників інтересів Палестини у світовому футболі. Коли Ізраїль був атакований угруповуванням ХАМАС 7 жовтня 2023 року, вінгер Ліверпуля також видав не дуже конкретну заяву.

Її Салах випустив лише за півтора тижні після різанини. На відео єгиптянин засудив насильство та закликав світову спільноту об'єднатися заради миру та дозволити доставку гуманітарної допомоги в Сектор Газа.

Зазначимо, що Сулейман виступав на позиції атакувального хавбека за палестинські Аль-Шаті, Маркез Шабаб аль-Амарі та Газа Спорт. При цьому на його рахунку 24 матчі та два голи за свою національну збірну.