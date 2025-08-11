Мохамед продолжает отстаивать интересы мусульманского мира во время войны на Ближнем Востоке. Вингер мерсисайдцев раскритиковал УЕФА за странную реакцию.

Недавно в Палестине произошла трагедия с футболистом. Бывший нападающий местной сборной Сулейман Аль-Обейд погиб во время атаки Израиля на Сектор Газа. На это событие отреагировал Мохамед Салах, сообщает 24 Канал со ссылкой на его страницу в Х.

Что сказал Салах?

Аль-Обейд умер во время ожидания гуманитарной помощи, ведь снаряд попал в толпу палестинцев. После этого УЕФА кратко упомянул о смерти Сулеймана.

Прощай, Сулейман аль-Обейд, "палестинский Пеле". Талант, который дарил надежду тысячам детей даже в самые темные времена,

– говорится в заявлении.

На этот пост ответил Салах, обвинив УЕФА в сокрытии информации о смерти палестинца. Мохамед намекает, что главному футбольному органу Европы неудобно вспоминать о военных действиях на Ближнем Востоке.

Можете ли вы рассказать нам, как он погиб, где именно и почему?,

– написал Салах.

Отметим, что Мохамед является одним из самых активных защитников интересов Палестины в мировом футболе. Когда Израиль был атакован группировкой ХАМАС 7 октября 2023 года, вингер Ливерпуля также выдал не очень конкретное заявление.

Ее Салах выпустил лишь через полторы недели после резни. На видео египтянин осудил насилие и призвал мировое сообщество объединиться ради мира и позволить доставку гуманитарной помощи в Сектор Газа.

Отметим, что Сулейман выступал на позиции атакующего хавбека за палестинские Аль-Шати, Маркез Шабаб аль-Амари и Газа Спорт. При этом на его счету 24 матча и два гола за свою национальную сборную.