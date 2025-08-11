УЕФА досталось: звезда Ливерпуля Салах выдал громкое заявление из-за смерти футболиста в Секторе Газа
- Мохамед Салах раскритиковал УЕФА за реакцию на смерть палестинского футболиста Сулеймана Аль-Обейда.
Игрок погиб во время атаки Израиля на Сектор Газа, когда ожидал гуманитарную помощь.
Мохамед продолжает отстаивать интересы мусульманского мира во время войны на Ближнем Востоке. Вингер мерсисайдцев раскритиковал УЕФА за странную реакцию.
Недавно в Палестине произошла трагедия с футболистом. Бывший нападающий местной сборной Сулейман Аль-Обейд погиб во время атаки Израиля на Сектор Газа. На это событие отреагировал Мохамед Салах, сообщает 24 Канал со ссылкой на его страницу в Х.
Что сказал Салах?
Аль-Обейд умер во время ожидания гуманитарной помощи, ведь снаряд попал в толпу палестинцев. После этого УЕФА кратко упомянул о смерти Сулеймана.
Прощай, Сулейман аль-Обейд, "палестинский Пеле". Талант, который дарил надежду тысячам детей даже в самые темные времена,
– говорится в заявлении.
На этот пост ответил Салах, обвинив УЕФА в сокрытии информации о смерти палестинца. Мохамед намекает, что главному футбольному органу Европы неудобно вспоминать о военных действиях на Ближнем Востоке.
Можете ли вы рассказать нам, как он погиб, где именно и почему?,
– написал Салах.
Отметим, что Мохамед является одним из самых активных защитников интересов Палестины в мировом футболе. Когда Израиль был атакован группировкой ХАМАС 7 октября 2023 года, вингер Ливерпуля также выдал не очень конкретное заявление.
Ее Салах выпустил лишь через полторы недели после резни. На видео египтянин осудил насилие и призвал мировое сообщество объединиться ради мира и позволить доставку гуманитарной помощи в Сектор Газа.
Отметим, что Сулейман выступал на позиции атакующего хавбека за палестинские Аль-Шати, Маркез Шабаб аль-Амари и Газа Спорт. При этом на его счету 24 матча и два гола за свою национальную сборную.