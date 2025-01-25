Кіз здолала "нейтральну" першу ракету світу у фіналі Australian Open 2025
- Медісон Кіз перемогла Аріну Сабалєнку у фіналі Australian Open 2025 з рахунком 3:6, 6:2, 5:7.
- Кіз вдалося здобути перемогу завдяки кращій грі без подвійних помилок і більшій кількості ейсів.
- Матч тривав 2 години 4 хвилини, і в третьому сеті Кіз взяла два гейми поспіль для перемоги.
Сьогодні, 25 січня, завершився перший Australian Open у 2025 році. У фінальному протистоянні серед жінок зустрілись Аріна Сабалєнка та Медісон Кіз.
Аріна Сабалєнка – Медісон Кіз 3:6, 6:2, 5:7
Американська тенісистка Медісон Кіз у напруженому поєдинку здолала першу ракетку світу Аріну Сабалєнку з Білорусі. Це була шоста зустріч спортсменок в очному протистоянні, повідомляє 24 канал.
Читайте також "Прямі погрози": Кіченок зізналася, чому не потиснула руку суперниці з Франції на AO-2025
Як Кіз перемогла Сабалєнку
Фінальний матч між Медісон Кіз та Аріною Сабалєнка тривав 2 години 4 хвилини. Американська тенісистка перевершила нейтральну спортсменку за ейсами – 6 проти 3.
Також Кіз на відміну від першої ракетки світу не припустилась жодної подвійної помилки – у Сабалєнки їх п'ять. Це допомогло американській тенісистці у першому сеті.
У другому сеті Аріна Сабалєнка змогла зрівняти загальний рахунок матчу. Нейтральній тенісистці з Білорусі допомогла гарна реалізація брейк-пойнтів.
Обидві спортсменки показали рівну гру у третьому сеті. Медісон Кіз вирвала перемогу над Аріною Сабалєнка у фіналі протистояння завдяки тому, що вона взяла два гейми поспіль.