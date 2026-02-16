Найбажаніша наречена Олімпіади: санкарка отримує тисячі повідомлень від залицяльників

Олімпійське селище перетворилося для санкарки зі США на реаліті-шоу знайомств. І поки інші спортсмени рахують секунди на трасі, вона рахувала повідомлення від шанувальників.

Американська санкарка Софія Кіркбі стала однією з найобговорюваніших персон Олімпіади-2026 – але не через результати. Спортсменка провела День закоханих із фанатом, який прилетів до Італії після знайомства в соцмережах, пише New York Post.

Як американка стала найбажанішою нареченою Олімпіади?

24-річна представниця збірної США назвала себе "найбажанішою нареченою"Ігор і почала відкрито шукати пару під час турніру, демонструючи власні побачення в соцмережах.

За кілька днів вона отримала сотні, а згодом і понад дві тисячі повідомлень від потенційних залицяльників – від фанатів до персоналу змагань.

Зрештою, один із них вирішив діяти радикально: чоловік, що живе у Великій Британії, написав спортсменці в інстаграмі і прилетів до Італії, аби запросити її на побачення.

Пара провела разом романтичний вечір, а Кіркбі назвала його "справді веселим" і натякнула на продовження знайомства, інформує People.

Хто така Софія Кіркбі і як вона виступила на Іграх?

Попри вірусну популярність, Кіркбі – не лише героїня соцмереж. Вона займається санним спортом із 8 років і виступає у парі з Шевонн Форган.

На Олімпіаді-2026 американський дует фінішував п'ятим у дебютній дисципліні жіночих двійок.

У кар'єрі спортсменки є й серйозні досягнення – медалі чемпіонатів світу та подіуми Кубка світу.

Однак саме її нестандартний підхід до життя на Іграх зробив Кіркбі вірусною: вона відкрито розповідала про побачення, Tinder і пошуки кохання, фактично перетворивши Олімпіаду на романтичний блог.

