Найбажаніша наречена Олімпіади: санкарка отримує тисячі повідомлень від залицяльників
- Софія Кіркбі, американська санкарка, отримала понад дві тисячі повідомлень від залицяльників під час Олімпіади-2026, після того як стала найбажанішою нареченою Ігор.
- Кіркбі виступає у парі з Шевонн Форган, і їхній дует фінішував п'ятим у дебютній дисципліні жіночих двійок на Олімпіаді-2026.
Олімпійське селище перетворилося для санкарки зі США на реаліті-шоу знайомств. І поки інші спортсмени рахують секунди на трасі, вона рахувала повідомлення від шанувальників.
Американська санкарка Софія Кіркбі стала однією з найобговорюваніших персон Олімпіади-2026 – але не через результати. Спортсменка провела День закоханих із фанатом, який прилетів до Італії після знайомства в соцмережах, пише New York Post.
Як американка стала найбажанішою нареченою Олімпіади?
24-річна представниця збірної США назвала себе "найбажанішою нареченою"Ігор і почала відкрито шукати пару під час турніру, демонструючи власні побачення в соцмережах.
За кілька днів вона отримала сотні, а згодом і понад дві тисячі повідомлень від потенційних залицяльників – від фанатів до персоналу змагань.
Зрештою, один із них вирішив діяти радикально: чоловік, що живе у Великій Британії, написав спортсменці в інстаграмі і прилетів до Італії, аби запросити її на побачення.
Пара провела разом романтичний вечір, а Кіркбі назвала його "справді веселим" і натякнула на продовження знайомства, інформує People.
Хто така Софія Кіркбі і як вона виступила на Іграх?
Попри вірусну популярність, Кіркбі – не лише героїня соцмереж. Вона займається санним спортом із 8 років і виступає у парі з Шевонн Форган.
На Олімпіаді-2026 американський дует фінішував п'ятим у дебютній дисципліні жіночих двійок.
У кар'єрі спортсменки є й серйозні досягнення – медалі чемпіонатів світу та подіуми Кубка світу.
Однак саме її нестандартний підхід до життя на Іграх зробив Кіркбі вірусною: вона відкрито розповідала про побачення, Tinder і пошуки кохання, фактично перетворивши Олімпіаду на романтичний блог.
Що потрібно знати про Олімпійські ігри-2026?
- Це перша Олімпіада, яка офіційно відбувається одразу в двох містах – Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.
- Церемонія закриття відбудеться не на тому стадіоні, де було відкриття змагань – її прийматиме антична арена у Вероні.
- За всю історію зимових Олімпіад Україна має 9 нагород: 3 золота, 2 срібла та 4 бронзи.