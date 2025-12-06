"Зомбовані какашкі": як раніше висловлювалася про росіян втікачка Лискун

Стрибунка у воду Софія Лискун в інтерв'ю російським пропагандистам пожалілася на утиски, з якими зіштовхувалася в Україні. Цікаво, що ще кілька років тому спортсменка досить критично висловлювалася про громадян країни-терористки.

Три роки тому Софія Лискун дала велике інтерв'ю сайту Obozrevatel. У ньому спортсменка відверто розповіла про своє ставлення до росіян, повідомляє 24 Канал.

До теми Українська чемпіонка Європи Лискун отримала російське громадянство

Де Лискун зустріла початок війни?

Софія Лискун народилася в Луганську. У 2014 році Росія окупувала рідне місто спортсменки. Тоді їй не сподобалося жити під владою загарбників і вона переїхала в Київ.

Луганськ? А що розповідати? Після окупації 2014 року я прожила там ще два роки. І це було не дуже весело, скажімо так… А коли база в Києві відбудувалася, то я переїхала сюди і знову почала тренуватися,

– розповідала у 2022 році.

Софія Лискун у Луганську / фото з інстаграму спортсменки

В Україні стрибунка отримувала президентську стипендію для видатних спортсменів та була забезпечена житлом. Однак у лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Після того як вся наша команда евакуювалася, я залишалася у місті ще кілька днів. Я все це вже переживала і знала, що потрібно робити в певних ситуаціях. Але справді стало страшно, коли я почула, як над моїм будинком у Голосіївському районі пролетів літак. Тоді я зрозуміла, що треба їхати з Києва, а залишатися тут було не дуже розумною ідеєю,

– говорила Лискун.

Тоді вона не розуміла, як у XXI столітті можуть бомбардувати мирні українські міста. Певний час спортсменка погостювала у Білій Церкві, Вінниці, Хмельниччині, де у неї живуть родичі по батьківській лінії. Звідти перебралася до Одеси, яку росіяни теж не пожаліли, завдаючи ударів ракетами. Врешті-решт Лискун повернулася в Київ.

Як російське телебачення зомбувало бабусю Лискун?

В окупованому Луганську у Лискун залишилася бабуся та її хрещена. Вона не захотіла переїжджати в Київ, адже була прив'язана до свого місця проживання. Проте вона періодично навідувалася до онуки до початку війни.

На початку вторгнення бабуся намагалася пояснити Софії, що Росія прийшла її "звільняти".

"В окупованих частинах Луганської та Донецької області російське телебачення веде мовлення вже протягом 8 років, а в Росії зомбують людей через телевізор. І 24 лютого бабусі одразу почали розповідати у новинах, що вони приїхали звільняти Київ.

А бабуся давай розповідати мені та мамі, що нас нібито звільняють. Ми їй одразу: "Бабусю, прокинься! Галино Іванівно, ви тут? У Луганську нас теж дуже добре "звільняли". І потім вона трішечки втихомирила свій запал і зрозуміла, що в якихось моментах вона трохи не має рації. І зараз ми особливо не конфліктуємо через цю тему", – розповідала Лискун.

Софія Лискун з прапором України / фото Getty Images

До речі, саме поїздкою до хворої бабусі Лискун пояснила свій виїзд з України тренерам збірної. Лише згодом, стало відомо про справжні наміри спортсменки.

Чому Лискун називала росіян "какашками"?

Під час спортивних змагань Лискун неодноразово доводилося зустрічатися з представниками Росії. У 2022 році атлетів країни-агресорки відсторонили від змагань. Стрибунка у воду тоді не дуже шанобливо висловлювалася про своїх нинішніх співгромадян.

Насамперед варто зазначити, що їх завжди всі недолюблювали незалежно від конфліктів між Україною та РФ. Усі їх недолюблювали, бо дивишся на людину і зрозуміло, що вона якась какашка. Дивиться на тебе і, начебто, усміхається, а потім три кроки робить і або тренеру, або своїм подружкам починає розповідати, який ти поганий,

– розповідала Лискун.

Ще у 2014 році отримала російське громадянство одна з перших тренерок Лискун. Її прикладом скористався і ще один колишній українець – Олександр Бондар.

"Одна з перших моїх тренерок поїхала туди – до Росії. Туди ж переїхав і наш колишній стрибун Саша Бондар, і вони разом там тренуються. І зрозуміло, що хтось проти когось та й налаштовує. А лізти в це все – все одно, що у смітті копатися", – згадувала Лискун.

Зрадник Олександр Бондар виступає за збірну Росії / фото з інстаграму спортсмена

Під час інтерв'ю у 2022 році вона згадала випадок спілкування партнера по збірній України Євгена Науменка з росіянином. Тоді Софія вважала громадян країни-агресорки зазомбованими.

"У Жені Науменка була ситуація, коли спортсмен із Російської Федерації виклав щось із цього приводу. Женя йому відповів у стилі "що ти мелеш, хто тобі брат, а хто не брат?" А росіянин у відповідь почав його матами крити. На що Женя йому написав: "Ти спочатку виведи свої російські війська з моєї країни, а потім вже п'ять копійок свої вставляй".

Знаєте, там зомбування йде таке, що ніхто нічого не розуміє. Ніхто навіть посту жодного не написав. Там люди вже не можуть нічого висловити", – зауважила Лискун.

Як у Федерації України відреагували на втечу Лискун?