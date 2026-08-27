Відома суперниця Таїсії Онофрійчук потрапила в аварію

Італійська гімнастка Софія Раффаелі потрапила у ДТП після повернення з чемпіонату світу. 22-річну спортсменку госпіталізували.

Автомобіль, у якому перебувала Раффаелі, зіткнувся з вантажівкою на італійській автомагістралі. На щастя, гімнастка відбулася травмами, які не становили серйозної загрози її здоров'ю, пише Rai News.

Раффаелі потрапила в лікарню після зіткнення

Аварія сталася в ніч із 15 на 16 серпня на трасі між Форлі та Чезеною. Після ДТП спортсменку доправили до лікарні. Вона отримала порізи на руці, однак серйозних травм вдалося уникнути. Уже 25 серпня Раффаелі повернулася до тренувального процесу.

На чемпіонаті світу 2026 року італійка здобула дві медалі. Раффаелі стала бронзовою призеркою в особистому багатоборстві, а також виборола срібло у вправі з обручем.

У фіналі з обручем перемогу святкувала українка Таїсія Онофрійчук. Раффаелі залишається однією з головних конкуренток представниці України у художній гімнастиці.

Шестиразова чемпіонка світу та "російський слід"

Раффаелі є однією з найтитулованіших гімнасток сучасності. Вона шість разів ставала чемпіонкою світу, а на Олімпійських іграх у Парижі здобула бронзову медаль в особистому багатоборстві.

Водночас у 2026 році навколо італійки виник скандал. На початку року Раффаелі виїхала з Італії до Росії, де певний час жила та тренувалася.

Саме через цей епізод спортсменка опинилася під пильною увагою українських уболівальників. Попри це, на чемпіонаті світу вона продемонструвала високий результат, ставши однією з головних суперниць Онофрійчук.