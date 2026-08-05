Під час регіонального турніру на півдні Таїланду несподівано погіршилися погодні умови, однак матч тривав. За лічені секунди після яскравого спалаху один із футболістів загинув, а ще кілька спортсменів опинилися на землі, повідомляє Bangkok Post.

Фатальний удар під час матчу

Трагедія сталася 4 серпня під час поєдинку регіонального турніру Golok FA Cup 2026 у провінції Наратхіват. Жертвою удару блискавки став 24-річний футболіст Софван Аве.

У соціальних мережах поширилося відео інциденту. На кадрах видно, як над футбольним полем спалахує блискавка, після чого одразу кілька гравців падають на газон.

Партнери по команді та очевидці миттєво кинулися допомагати спортсмену й намагалися надати йому першу медичну допомогу. Попри всі зусилля, врятувати життя футболіста не вдалося – медики констатували його смерть.

Момент удару блискавки (ВІДЕО 18+)

Постраждали ще дев'ятеро спортсменів

Окрім загиблого, внаслідок удару блискавки постраждали ще дев'ять футболістів. Вісім громадян Таїланду отримали різні травми та були доставлені до лікарень для надання необхідної допомоги.

Ще одним потерпілим виявився громадянин Малайзії. Після первинного огляду його вирішили відправити на батьківщину, де він продовжить лікування.

Місцева поліція та організатори турніру з'ясовують усі обставини трагедії. Інцидент вкотре нагадав про небезпеку проведення спортивних змагань під час грози, адже відкриті футбольні поля є одним із найнебезпечніших місць у разі удару блискавки.