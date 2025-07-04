Аргентинська тенісистка встановила історичний рекорд на Вімблдоні-2025

Вімблдон-2025 у Великий Британії продовжує дивувати фанатів сенсаціями. У третьому колі турніру серії Grand Slam Солана Сьєрра зіграла проти Крістіни Буксу.

Аргентинська тенісистка несподівано обіграла суперницю з Іспанії – 2:1 за підсумками трьох сетів. Таким чином Сьєрра встановила історичний рекорд, повідомляє 24 канал із посиланням на OptaAce.

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Що підкорилось Сьєррі

Солана Сьєрра стала першою лакі-лузеркою в історії Відкритої ери тенісу, яка змогла дійти до 1/8 фіналу престижного турніру Вімблдон. Починаючи з 1968 року ніхто не зміг дістатись до цієї стадії змагань.

Відео з матчу Сьєрра – Букса:

Зазначимо, що лакі-лузер – це тенісист, який у відборі до основної сітки турніру зазнала поразки. Проте через відмову іншого спортсмена від участі все одно отримав місце на змаганнях.

Додамо, що Солана Сьєрра цього року вперше зіграла на Вімблдоні. У 1/8 фіналу турніру серії Grand Slam зіграє проти Лаури Зігемунд, яка у третьому колі здолала Медісон Кіз.

Раніше повідомляли, що перша ракетка України Еліна Світоліна встановила новий рекорд на турнірах Grand Slam.