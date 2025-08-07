Сон Хин Мін десять років провів у складі Тоттенгема. Після завоювання першого трофею зі "шпорами" він вирішив прийняти новий виклик і змінити клубну прописку.

Південнокореєць продовжить свою кар'єру за океаном. Він став гравцем Лос-Анджелеса, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу американського клубу.

Що відомо про перехід капітана Тоттенгема?

Сон Хин Мін підписав контракт до кінця 2027 року з опцією продовження до червня 2029 року. Сума трансферу не розголошуються, але, за даними Transfermarkt, вона склала 22 мільйони євро.

Тож цей перехід став найдорожчим в історії ліги. Попередній трансферний рекорд належав Еммануелю Латте Лату, якого Атланта придбала за 21,25 мільйона євро у Мідлсбро в лютому цього року.

"Я неймовірно пишаюся тим, що приєднуюся до Лос-Анджелеса, клубу з великими амбіціями в одному з найзнаковіших спортивних міст світу. Лос-Анджелес має багату історію чемпіонів, і я тут, щоб допомогти написати наступний розділ.

Я з нетерпінням чекаю нових викликів у МЛС. Я приїхав до Лос-Анджелеса, щоб завойовувати трофеї та віддати все для цього клубу, цього міста та його вболівальників. Я не можу дочекатися, коли почну", – сказав Сон.

Довідка. Сон Хин Мін зіграв у складі Тоттенгема 454 матчі. В них він забив 173 голи, віддав 101 асист і здобув з клубом перемогу в Лізі Європи-2024/2025.

Нагадаємо, що напередодні до МЛС приєднався ще один зірковий футболіст. Томас Мюллер став гравцем Ванкувер Вайткепс.