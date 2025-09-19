В Україні біатлон є з відривом найпопулярнішим видом спорту. Однією з найвидатніших українських представниць у ньому безперечно є чинна лідерка збірної Юлія Джима.

Спортсменка, яка 19 вересня святкує 35-річчя, неодноразово тішила вболівальників своїми яскравими виступами. Як Юлія Джима подолала шлях від новачка до національної легенди, розповідає 24 Канал.

Як Джима опинилася у біатлоні?

Вона народилася в Києві у спортивній родині. Батько Валентин був відомим біатлоністом, який брав участь в Олімпійських іграх 1994 року в норвезькому Ліллегаммері, а також ставав срібним призером чемпіонату Європи.

Мама Юлії також у молодості займалася цим видом спорту. Тож дівчинка була майже приречена бодай спробувати себе в біатлоні.

Першим її наставником став саме батько. Валентин Іванович не був повноцінним тренером, який проводив повний комплекс тренувань, але на початку спортивного шляху його поради та рекомендації допомагали Юлії розвиватися.

Вона зізнавалася, що спочатку не хотіла займатися біатлоном. Дівчинка мріяла малювати, а не бігати на лижах з гвинтівкою, проте батьки повірили в доньку та врешті-решт стали мотиваторами для спортсменки.

Я спершу плакала, казала, ні, не хочу, тільки не спорт, двох спортсменів у сім'ї більше ніж достатньо. А потім звикла, бігала-бігала та добігалася... до збірної. Стріляти виходило в дитинстві, їздити – не дуже. З лижами, до речі, довгий час все складалося не дуже добре,

– розповідала біатлоністка.

А вже у 2003 році Юлія Джима почала займатися біатлоном у столичній спортивній школі "Схід". Її наставником став Олександр Кравченко.

Як Джима розпочинала виступи на дорослому рівні?

У заявці збірної України Юлія вперше з'явилася в сезоні-2011/2012. Вона дебютувала в декількох гонках і тоді її найкращим індивідуальним результатом стало 19 місце у спринті на етапі Кубка світу в Контіолахті.

Також тієї кампанії Джима вперше дебютувала за національну команду в естафеті. В Обергофі "синьо-жовті" фінішували восьмими.

А вже наступний сезон став першим повноцінним для киянки. Вона виграла декілька медалей, зокрема, здобула "золото" в естафеті. Той сезон Юлія закінчила на 30-му місці в загальному заліку Кубка світу.



Джима у складі збірної України здобула перше "золото" в естафеті / Фото Getti Images

Незабаром Юлія здобула й першу індивідуальну нагороду. Вона виборола "срібло" у грудні 2013 року в гонці переслідування в Гохфільцені.

Яка найбільша перемога в кар'єрі Юлії Джими?

Найбільш статусну перемогу Юлія Джима здобула на Олімпіаді в Сочі. Вона у складі жіночої збірної України стала переможницею естафети, яка відбулася 21 лютого 2014 року.

Саме тоді тривали найстрашніші події Революції гідності та розпочалася анексія Криму Росією. Після перемоги наші спортсменки на території ворожої країни присвятили свою перемогу українському народу.



Збірна України з біатлону здобула "золото" на ОІ-2014 / Фото з соцмереж спортсменок

Згодом Юлія Джима стала лідеркою збірної України й перебуває у цьому статусі вже не один рік.

Спортивна спадщина Юлії Джими

Найстабільнішим і найуспішнішим для Юлії Джими поки є сезон-2016/2017. Вона закінчила його на восьмому місці у загальному заліку Кубка світу.

Тоді українка здобула три медалі на чемпіонаті Європи та стала срібною призеркою чемпіонату світу в жіночій естафеті. Всього на змаганнях найвищого міжнародного рівня вона підіймалася на подіум більше, ніж 20 разів.

Юлія Джима є багаторазовою призеркою чемпіонатів світу, етапів кубка світу та п'ятиразовою чемпіонкою Європи з біатлону. За свої успіхи у спорті киянка нагороджена орденами "За заслуги" III ступеня, "За заслуги" II ступеня та княгині Ольги.

Наразі киянка готується до свого 15 сезону у професійному біатлоні. Вона підходить до нього після підсумкового 17 місця в загальному заліку Кубка світу та у статусі найвлучнішої біатлоністки кампанії-2024/2025.

Дуже хочеться вірити, що Юлія Джима не збавить обертів і потішить українських уболівальників ще не одним подіумом. Новий сезон розпочнеться вже 29 листопада у шведському Естерсунді.