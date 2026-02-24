Замість стадіону – фронт: українські спортсмени, які стали на захист Батьківщини

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває рівно 4 роки. За цей час чимало спортсменів змушені були замість боротьби за медалі на міжнародних аренах боротися за нашу державу зі зброєю в руках.

У річницю початку повномасштабної війни 24 Канал пропонує разом подякувати за вчинок кільком з тих діячів спорту, які стали захисниками і приєдналися до Збройних Сил і територіальної оборони.

Хто з українських спортсменів пішов на фронт після російського вторгнення?

Здивував не лише вболівальників, але й навіть власних рідних – це про ексфутболіста Динамо Владислава Ващука, який у 2023 році в інстаграмі повідомив про приєднання до Гвардії наступу, а саме бригади "Буревій".

Я дійсно вірю в нашу Перемогу. Я бачив "руський мір" на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти - що я робив під час війни,

– написав Ващук.



Владислав Ващук / фото з інстаграму

Колись обігрував самого Роджера Федерера, а тепер замість ракетки взяв до рук автомат – тенісист Сергій Стаховський також не стояв осторонь долі своєї країни, коли вона зазнала підлого нападу від "сусідів".

Стаховський проживав у Лондоні, але транзитом через Словаччину повернувся на Батьківщину і поповнив резерв української армії. Патрулював вулиці столиці у складі ТРО в перші найтяжчі місяці повномасштабної війни, а згодом доєднався до Національної Гвардії.

У 2023 році на церемонії вшанування тенісистів, які завершили професійну кар'єру, що відбувалася у Турині, Стаховський, як пише сайт НГУ, приїхав у військовій формі, підкресливши свою відданість Україні і війську.



Сергій Стаховський / фото НГУ

Лише кілька тижнів тому виносив Реал, тренуючи тираспольський Шериф, а вже служить на фронті артилеристом – такий карколомний шлях пройшов відомий український футбольний тренер Юрій Вернидуб.

Наставник, найбільше відомий роботою у луганській Зорі, яку неодноразово виводив в єврокубки, воював на південному напрямку, а його сини Віталій і Михайло приєдналися до територіальної оборони Запоріжжя. Пізніше Вернидуб отримав дозвіл повернутися до цивільного життя, щоб очолити Кривбас.



Юрій Вернидуб / фото з фейсбуку

Октагон проміняв на окоп – це про Ярослава Амосова, який у складі сил територіальної оборони протистояв росіянам у рідному Ірпені Київської області.

Коли мені важко, я згадую ті дні в Ірпені. За майже 2 роки війна забрала життя декількох моїх побратимів. Я відкидаю думки про свою втому, тому що я знаю, кому зараз важко в окопах. Велика шана тим людям, які боронять нашу країну,

– написав Амосов у 2023 році, коли повернувся до ММА.

Хоч бійцеві й не вдалося зберегти рекордну серію без поразок, він зміг досягнути рівня UFC і вже дебютував в найбільш престижному промоушені у грудні 2025 року.

Ярослав Амосов / фото із соцмереж

Колись грав в Росії, а потім зазнав поранення на війні проти росіян – драматична доля футболіста Святослава Сироти, який найбільш відомий виступами за Верес та Дніпро у 90-ті роки.

Після початку вторгнення ексспортсмен вступив до лав Збройних Сил України і став мінометником, провів понад місяць на передовій. У боях за Сєвєродонецьк потрапив під ворожий обстріл, зазнавши контузії.



Святослав Сирота / фото із соцмереж

Сам Сирота є вболівальником Динамо, в академії якого розпочинав футбольний шлях. Навіть на фронті він встигав висловити підтримку улюбленому клубу.