Футболіст Баварії Джамал Мусіала продовжує мати серйозні проблеми зі здоров'ям. Він постійно втрачає свідомість, що не дозволяє йому грати на найвищому рівні.

Новими деталями щодо того, як менеджмент Баварії та представники гравця збираються вирішувати цю ситуацію, поділився акаунт у соцмережі Х з нікнеймом Bayern & Germany. Там повідомляється про те, що мюнхенці почали з'ясовувати це питання ще влітку.

Які нові деталі у справі Мусіали стали відомі

За інформацією джерела, влітку функціонер Баварії Улі Генесс зустрівся з агентом Джамала Мусіали Крістіаном Шмідом у своєму будинку на озері Тегернзе. Шмід узгодив для свого клієнта контракт, який із урахуванням усіх бонусів може приносити понад 30 мільйонів євро на рік.

Однак як повідомили особи, обізнані з деталями цієї зустрічі, сторони досягли двох "джентльменських угод", що не мають юридичної сили. По-перше, клуб зобов'язався зробити все можливе, щоб допомогти Мусіалі відновитись і повернутись на той рівень, на якому він перебував під час підписання нового контракту.

По-друге, якщо досягти цього не вдасться, й Мусіала продовжить страждати на напади або серйозні побічні ефекти від приймання ліків, умови контракту мають бути переглянуті на користь Баварії. Це вважається справедливим рішенням.

Публічний виступ від Руменніге, на який він отримав дозвіл під час останнього засідання наглядової ради, мав на меті чинити тиск на представників Мусіали, щоб ті дотримались "джентльменської угоди" та вжили відповідних заходів.

Однак ті, своєю чергою, наполягають на збереженні чинних умов контракту. Вони стверджують, що складні побічні ефекти від медикаментів можна взяти під контроль і це дозволить Мусіалі повернутись у форму.

Та з юридичної точки зору, контракт Мусіали з Баварією передбачає виплату заробітної плати протягом періоду відсутності гравця тривалістю до 6 місяців. Побоювання Баварії полягають у тому, що до завершення терміну дії контракту у 2030 році Мусіала зможе знайти лікаря, який підтвердить його придатність до гри, але, на думку клубу, він залишатиметься недоступним на постійній основі.

Утім якщо в Мусіали зменшиться кількість зіграних матчів, то вступить у дію пункт контракту про залежність виплат від результативності. Це може призвести до зниження його заробітку до рівня нижче 20 мільйонів євро.

Що ще відомо про Мусіалу

Під час передсезонної підготовки Джамал Мусіала втрачав свідомість у 2 поспіль контрольних матчах, чим неабияк налякав уболівальників. Та сам він пояснив, що його стан не загрожує життю.

Упродовж кількох місяців новин про здоров'я гравця не було. Аж от 16 листопада журналісти дізнались, що на одному з занять футболіст знову втратив свідомість.