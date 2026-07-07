Балогун не врятував США: Бельгія розгромила господарів та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 одна з господарок турніру, збірна США, зустрілася з Бельгією. Ще до стартового свистка цей поєдинок опинився в центрі уваги через гучний скандал.

Причиною стала скасована червона картка нападнику американців Флоріана Балогуна. Як пройшла зустріч і чим вона завершилася, розповість 24 Канал.

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США – Бельгія 1:4

Голи: Тільман, 31 – Де Кетеларе, 9, 33, Ванакен, 57, Лукаку, 90+3

Бельгійці відкрили рахунок вже на 9-й хвилині зустрічі. Автором першого гола став Шарль де Кетеларе. Американці зуміли відповісти на 31-й хвилині, коли відзначився Малік Тільман. Втім, радість господарів була недовгою, вже за дві хвилини де Кетеларе вдруге вразив ворота суперника, оформивши дубль.

На початку другого тайму Бельгія скористалася помилкою голкіпера збірної США, після чого Ганс Ванакен збільшив перевагу своєї команди до двох м'ячів.

До фінального свистка американці намагалися скоротити відставання та створювали небезпечні моменти, однак реалізувати їх не змогли. Натомість крапку в матчі поставила Бельгія: наприкінці зустрічі досвідчений Ромелу Лукаку встановив остаточний рахунок 1:4.

Огляд матчу США – Бельгія: дивіться відео від МЕГОГО

Ця поразка означає завершення виступів збірної США на домашньому чемпіонаті світу. Таким чином усі три країни-господарі турніру, США, Мексика та Канада, вже припинили боротьбу за трофей.

Завдяки перемозі Бельгія вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026, де 10 липня зустрінеться зі збірною Іспанії.

Однією з найбільш обговорюваних тем перед матчем стала участь нападника збірної США Фоларіна Балогуна. Форвард отримав червону картку в попередньому раунді, однак ФІФА скасувала його дискваліфікацію після особистого дзвінка президента США Дональда Трампа до президента організації Джанні Інфантіно. Попри це, Балогун не зміг проявити себе на полі та не відзначився результативними діями.