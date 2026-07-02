З героя у негідники: США подужали Боснію і Герцеговину всупереч вилученню найкращого бомбардира

Збірна Сполучених Штатів нарешті перервала аж з 11-ої спроби провальну серію проти європейських команд на всіх рівнях. Боснія і Герцеговина стала першим за чотири роки суперником зі Старого світу, що виявився американцям під силу.

Чорна смуга завершилася саме вчасно – в плей-оф домашнього чемпіонату світу. Протистояння американців з балканцями мало свого головного героя, з яким стався поворот сюжету, пише 24 Канал.

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США – Боснія і Герцеговина 2:0

Голи: Балогун, 45, Тіллман, 82

Матч у Каліфорнії пройшов за очевидної переваги американців: до перерви важко згадати, аби боснійці бодай щось створили попереду, натомість господарі регулярно загрожувати воротам колишнього гравця луганської Зорі Ніколи Васіля.

Особливо старався Фалорін Балогун, який запам'ятався на цьому Мундіалі дублем у ворота Парагвая, але після цього мовчав у гольовому плані, а проти Туреччини не грав через ротацію. Нападник навіть забив у середині тайму, але з офсайду, через який взяття воріт судді не зарахували.

І все ж до перерви Балогун досяг свого: його другий гол, який стався на 45-ій хвилині, вже не було жодних підстав не зараховувати.

Британець нігерійського походження з американським паспортом був у центрі уваги і після павзи між таймами, але вже не в позитивному ключі. В одному з епізодів він грубо наступив шипами на гомілкостоп суперника. Переглянувши ВАР, рефері був безжальним: пряма червона картка для героя США.

В меншості американці, як не дивно, зіграли достатньо організовано – і великих шансів супернику не подарували. Навіть більше – самі забили вдруге, закривши питання про переможця. Постарався Малік Тіллман, для якого це був перший гол на чемпіонаті світу.

Огляд матчу США – Боснія і Герцеговина від MEGOGO – дивіться відео:

2:0 у підсумку – Маурісіо Почеттіно та його команда святкують вихід до 1/8 фіналу. Там їм знову доведеться протистояти європейцям, але це вже буде суперник більш високого рівня – Бельгія.