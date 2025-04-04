У США дискваліфікували спортсменку за відмову змагатися з трансгендером: відео протесту

В університеті Меріленда відбувся регіональний турнір з фехтування. На ньому стався скандал через допуск до змагання трансгендерної спортсменки.

Учасниками інциденту стали фехтувальниці Стефані Тернер та Редмонд Салліван. Вони мали зустрітися між собою в очному бою, проте він не відбувся, повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

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Спортсменка висловила протест

Тернер перед початком поєдинку встала на одне коліно та зняла фехтувальну маску. Після цього до неї підійшов суддя та запитав про причини такого рішення.

Згодом це намагалася вияснити також і Салліван. Стефані пояснила свої дії протестом проти допуску трансгендерів до змагань.

Я сказала організаторам, що відмовляюся фехтувати, тому що ця людина – чоловік, а я – жінка, а це жіночий турнір, і я принципово відмовляюся фехтувати,

– сказала Тернер.

Дівчина також додала, що ніколи не виступала проти ЛГБТК+, але проблема залучення трансгендерних атлетів до жіночого спорту змусила її відмовитися від участі в цих змаганнях.

Як Стефані Тернер висловила протест: дивіться відео

Зазначимо, що через цей жест вона отримала чорну картку та припинила участь у жіночому турнірі з рапіри. Згідно з правилами Міжнародної федерації фехтування, спортсмени не мають права відмовлятися від бою з іншим правильно заявленим суперником з будь-якої причини.