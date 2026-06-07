Буковина готує стадіон у Чернівцях до матчів УПЛ – тренер сказав, де клуб проведе перші тури

У Чернівцях тривають будівельні роботи з підготовки місцевої арени до вимог Української Прем’єр-ліги. Фанати певний час не побачать команду у рідному місті.

Про те, де однойменний клуб розпочне новий сезон для сайту "Суспільне" розповів головний тренер Буковини Сергій Шищенко. Його команда на певний час поїде в інше місто.

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Як іде реконструкція у Чернівцях?

Кілька днів тому клуб Буковина у власних соцмережах повідомив про те, що на арені переможця Першої ліги 2025/26 уже розпочались роботи з підведення арени до вимог УПЛ.

Відомо, що наразі тривають підготовчі роботи до влаштування системи підземного дренажу. Також клуб готує проєктну документацію для встановлення освітлення, яке необхідне для виступів в еліті українського футболу.

Головний тренер команди Сергій Шищенко розповів, що очікує на підтримку Буковини у Львові, де його підопічні розпочнуть новий сезон.

Я вважаю, що вболівальники будуть їхати у Львів, щоб нас підтримувати. Якщо не буде шести тисяч вболівальників, а буде три-чотири, вони будуть гнати нас уперед. І та підтримка буде надихати нас перемоги,

– сказав тренер "Суспільному".

Зазначимо, що у кампанії 2025/26 подібні виклики мав Епіцентр з Кам’янця-Подільського. Протягом усього сезону у місті тривала реконструкція стадіону, а клуб проводив домашні ігри у Тернополі та Києві.

Буковина в УПЛ: що відомо?

Міський голова Чернівців Роман Клінчук повідомляв, що роботи на спортивному об’єкті мають закінчитись до жовтня. Тож місцеві улюбленці ризикують зіграти поза рідним стадіоном приблизну третину ігор.

У розіграші Першої ліги чернівчани впевнено посіли найвище місце у турнірній таблиці чемпіонату. Одеський Чорноморець, який став другим, програв Буковині 16 очок.