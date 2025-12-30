12 років тому Шумахер травмувався на лижах та впав у кому: що відомо про стан легенди Формули-1

12 років тому легендарний гонщик Міхаель Шумахер потрапив у неприємний інцидент. Під час катання на лижах німець невдало впав на схилі та отримав серйозну травму.

29 грудня 2013 року Міхаель відпочивав із сином на гірськолижному курорті у французьких Альпах. "Червоний Барон" вирішив поїхати не по трасі, через що невдало впав, повідомляє 24 Канал.

Як Шумахер отримав травму голови?

Шумахер вдарився головою об каміння. Від травм його не врятував навіть шолом. Зрештою німця доставили у лікарню на гелікоптері та ввели у кому.

Після того інциденту сім'я максимально засекретила інформацію про здоров'я Міхаеля. Лише обмежене коло людей знає, що відбувається із Шумахером зараз.

Натомість у пресу потрапляють різні інсайди та чутки. Видання The Mirror дізналось цікаві факти про стан Шумахера від наближених до його сім'ї друзів.

Що відомо зараз про Шумахера?

За їх інформацією, "Червоний Барон" перебуває у важкому становищі. Його обслуговують близько 15 осіб щоденно. При цьому легенда Формули-1 прикутий до ліжка та втратив здатність говорити.

Із оточуючими Міхаель комунікує невербально за допомогою очей. Відомо, що у 2024 році Шумахер вперше вийшов до ширшого кола людей під час весілля його доньки.

Проте тоді всіх гостей змусили здати телефони перед подією та підписати угоду про нерозголошення. Раніше видання The Sun повідомляло, що злочинці викрали фотографії Шумахера та можуть злити їх в інтернет.

Як склалась кар'єра Міхаеля Шумахера?