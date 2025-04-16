"Виглядає чужорідним тілом": колишній гравець Роми розкритикував Довбика після римського дербі

У неділю, 13 квітня, відбулися матчі 32 туру італійської Серії А. В одному з них зустрічалися Лаціо та Рома.

Гра завершилася внічию з рахунком 1:1. У складі "вовків" 83 хвилини на полі провів Артем Довбик.

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Критика на адресу українського форварда

Він був малопомітним, не завдавши жодного удару по воротах. Українець після такого виступу отримав хвилю критики не тільки з боку фанатів, але й експертів.

Одним з тих, кого розчарувала гра уродженця Черкас, став колишній півзахисник Роми Стефано Імпалломені, повідомляє 24 Канал із посиланням на TMW. Він негативно висловився про Артема після дербі, хоча й визнав, що той протягом сезону є досить результативним:

Голи Довбика не обговорюються, але його виступи сумнівні. Гравця, за якого заплатили 40 мільйонів, потрібно підтримувати та захищати, як це робить Клаудіо Раньєрі. Але, якщо ви уважно стежите за матчами, то бачите, що Довбик завжди справляє слабке враження. Він виглядає чужорідним тілом, яке не бере участі в командній грі.

До слова. В нинішньому сезоні Артем Довбик провів 41 матч на клубному рівні. У них він забив 16 голів і віддав 4 асисти.

Зазначимо, що наступний поєдинок Рома зіграє 19 квітня вдома проти Верони. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.