Скандал у гімнастиці: тренери тікають з України через мізерні зарплати – Захарова назвала цифри

Український спорт втрачає фахівців через низькі зарплати. За словами Стелли Захарової, тренери отримують у рази менше, ніж за кордоном.

У спортивній гімнастиці України розгорівся новий скандал. Віцепрезидентка федерації Стелла Захарова розповіла "Футбол 24", чому тренери масово залишають країну.

Що сказала Захарова?

Олімпійська чемпіонка Стелла Захарова заявила, що українські тренери отримують критично низькі зарплати. Водночас за кордоном їм можуть пропонувати значно більше – від кількох тисяч доларів щомісяця. У такій ситуації, наголошує Захарова, утримати спеціалістів практично неможливо.

Коли заслужений майстер спорту чи заслужений тренер отримує 20-30 тисяч гривень, вислуховує купу негативу, а йому пропонують 5-7 тисяч канадських доларів, то як ви думаєте, він залишиться тут? Звісно, ні. Розвернеться й поїде працювати спокійно, без принижень і образ,

– додала Захарова.

Скандальний від'їзд тренера до Білорусі

На тлі цієї проблеми резонансу набув від'їзд старшого тренера збірної України В'ячеслава Лаврухін до Білорусі.

За словами Захарової, федерація намагалася втримати фахівця, але він фактично зник і згодом з’ясувалося, що працює за кордоном.

Вона різко засудила цей крок, однак визнала: система не дає можливості втримувати тренерів. Через низьке фінансування Україна ризикує втратити цілий пласт фахівців, що напряму вплине на результати збірної в майбутньому.

