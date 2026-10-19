Помер арбітр, що брав участь в організації першого історичного матчу збірної України

На Закарпатті повідомили про смерть колишнього арбітра ФІФА, який відігравав величезну роль у розвитку не лише місцевого, але й всього українського футболу. Степан Селменський не тільки представляв нашу державу на міжнародному рівні, але й доклався до першого кроку національної збірної у 1992 році.

Фахівець, який встиг попрацювати не лише рефері, але й журналістом та футбольним функціонером, помер у віці 73 років. Причину у Закарпатській асоціації футболу не уточнюють, пише 24 Канал.

Досягнення Степана Селменського

Арбітр із Закарпаття був одним із перших українських лайнсменів, хто здобув визнання на рівні ФІФА і отримав право обслуговувати міжнародні матчі. Він працював на поєдинках відбору до чемпіонату світу, а на рівні своєї країни обслуговував зустрічі команд Вищої ліги і Кубка України – зокрема фінал сезону 1992/1993 між Динамо і Карпатами.

Окрім арбітражу, Селменський активно залучався до футбольних справ поза полем. Зокрема він був одним із тих, завдяки кому 29 квітня 1992 року збірна України провела перший у своїй історії матч – товариський поєдинок з Угорщиною в Ужгороді, який закінчився поразкою 1:3.

Завершивши кар'єру рефері, Селменський почав працювати спортивним журналістом, а також увійшов до складу виконкому Закарпатської асоціації футболу, був ведучим заходів під егідою цієї організації.

У повідомленні про смерть Степана Селменського колеги назвали його "щирим патріотом гри мільйонів, який присвятив футболу все своє життя. Його енергія, людяність, мудрість і безмежна відданість справі назавжди залишаться прикладом для наступних поколінь".