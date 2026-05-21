"Я запропонував твоє ім'я": Верховен – про роль Стейтема в організації бою проти Усика

Претендент на титул WBC у надважкій вазі Ріко Верховен розповів цікаві факти про організацію поєдинку проти Олександра Усика. Йому допоміг відомий актор.

За словами Ріко Верховена, про отримання контракту на поєдинок з Олександром Усиком для нього домовився зірковий кіноактор Джейсон Стейтем. Про це опонент українця розповів в ефірі ютуб-каналу talkSPORT Boxing.

До теми MEGOGO покаже бій Усик – Верховен з українським коментарем у Чехії та Польщі

Про що говорив Верховен?

Ріко пролив трохи світла на те, як дійшло до організації поєдинку проти Усика. Виявляється, що усе розпочалось торік у вересні, коли він зустрів Джейсона Стейтема у Лас-Вегасі.

Тоді зірки кіноіндустрії та кікбоксингу прийшли подивитись на бій між "Канело" Альваресом та Теренсом Кроуфордом.

Згодом Стейтем поцікавився у нідерландця, чому той досі не у професійному боксі, а також пообіцяв допомогти.

Був ранок неділі, і я був на біговій доріжці. Я біг. Бачу, Джейсон дзвонить. Кажу: "Йо, брате, я біжу, я на біговій доріжці". Він сказав: "Слухай сюди. Я запропонував твоє ім’я, і їм це подобається. Вони хочуть щось зробити",

– зазначив Верховен.

Ріко додав, що у той момент дзвінку йому було незручно розмовляти, тож він спочатку хотів перетелефонувати Стейтему пізніше, однак актор наполіг на продовжені розмови.

Найімовірніше Стейтем скористався зв’язками з оточенням радника при Королівському дворі Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейхом. Саме він є організатором бою Усик – Верховен.

У квітні видання Panorama повідомляло, що Олександр Усик може заробити за цей бій близько 100 мільйонів доларів.

Як експерти оцінюють шанси Верховена?

Нідерландця не бачать фаворитом чи конкурентом для українського боксера. Легендарний тренер з боксу Дмитро Сосновський розраховує на легку перемогу Усика. У коментарі для 24 Каналу він зазначив, що Верховен значно поступається у роботі ніг.

У коментарі 24 Каналу ексчемпіон світу у першій напівсередній категорії Віктор Постол сказав, що Верховен може влучити та потрясти Усика, але не більше.

Усик – Верховен: що варто знати?