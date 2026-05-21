По словам Рико Верховена, о получении контракта на поединок с Александром Усиком для него договорился звездный киноактер Джейсон Стейтем. Об этом оппонент украинца рассказал в эфире ютуб-канала talkSPORT Boxing.

О чем говорил Верховен?

Рико пролил немного света на то, как дошло до организации поединка против Усика. Оказывается, что все началось в прошлом году в сентябре, когда он встретил Джейсона Стейтема в Лас-Вегасе.

Тогда звезды киноиндустрии и кикбоксинга пришли посмотреть на бой между "Канело" Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

Впоследствии Стейтем поинтересовался у нидерландца, почему тот до сих пор не в профессиональном боксе, а также пообещал помочь.

Было утро воскресенья, и я был на беговой дорожке. Я бежал. Вижу, Джейсон звонит. Я говорю: "Йо, брат, я бегу, я на беговой дорожке". Он сказал: "Слушай сюда. Я предложил твое имя, и им это нравится. Они хотят что-то сделать",

– отметил Верховен.

Рико добавил, что в тот момент звонка ему было неудобно разговаривать, поэтому он сначала хотел перезвонить Стейтему позже, однако актер настоял на продолжении разговора.

Вероятнее всего Стейтем воспользовался связями с окружением советника при Королевском дворе Саудовской Аравии Турки Аль-Шейхом. Именно он является организатором боя Усик – Верховен.

В апреле издание Panorama сообщало, что Александр Усик может заработать за этот бой около 100 миллионов долларов.

Как эксперты оценивают шансы Верховена?

Нидерландца не видят фаворитом или конкурентом для украинского боксера. Легендарный тренер по боксу Дмитрий Сосновский рассчитывает на легкую победу Усика. В комментарии для 24 Канала он отметил, что Верховен значительно уступает в работе ног.

В комментарии 24 Канала экс-чемпион мира в первой полусредней категории Виктор Постол сказал, что Верховен может попасть и потрясти Усика, но не более.

