Ексчемпіон світу оцінив шанси Кличка побити "вічний" рекорд Формана
- Володимир Кличко розглядає можливість повернення на ринг, щоб стати найстаршим чемпіоном світу, потенційно змагаючись з Даніелем Дюбуа.
- Ексчемпіон Стів Каннінгем вважає, що Кличко має провести кілька розминкових боїв, щоб підготуватися до зустрічі з "Динамітом".
- Якщо Кличко вдасться здобути титул, він перевершить рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном світу в 45 років.
Протягом декількох останніх місяців ходять активні розмови щодо повернення на ринг Володимира Кличка. Він може піти на такий крок, щоб спробувати стати найстаршим чемпіоном світу в історії.
"Доктор Сталевий молот" заявляв, що точно не буде битися з Олександром Усиком, який володіє трьома з чотирьох основних поясів. Тож наразі найбільш ймовірним потенційним суперником вважається Даніель Дюбуа, який є чемпіоном світу за версією IBF.
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Чи вірить Каннінгем у тріумф українця
Своєю думкою щодо можливого повернення Володимира Кличка на ринг поділився Стів Каннінгем. Ексволодар титулу IBF у першій важкій вазі вважає, що українець може забрати пояс у британського боксера, але для цього має виконати одну обов'язкову умову – провести декілька проміжних боїв, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.
"Це буде дуже хороший бій для Володимира. Потрібен один або два поєдинки, щоб скинути іржу, а потім можна зустрітися з Дюбуа. Дюбуа не найвправніший боєць, але сильний і має пристойний рівень майстерності.
Я не кажу, що Володимир точно переможе, але Кличко в моїх очах є фаворитом. Потрібно подивитися, що Володимир покаже у своїх розминкових боях. У будь-якому разі, це крутий бій", – сказав Каннінгем.
Довідка. Якщо Володимир Кличко зможе здобути чемпіонський пояс, то він стане найстаршим чемпіоном світу в історії. Цей статус з 1994 року утримує легендарний Джордж Форман, який переміг Майкла Мурера у віці 45 років.
Нагадаємо, що востаннє "Доктор Сталевий молот" виходив на ринг у 2017 році. Тоді він програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11 раунді.