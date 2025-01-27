Ексчемпіон світу оцінив шанси Кличка побити "вічний" рекорд Формана

Протягом декількох останніх місяців ходять активні розмови щодо повернення на ринг Володимира Кличка. Він може піти на такий крок, щоб спробувати стати найстаршим чемпіоном світу в історії.

"Доктор Сталевий молот" заявляв, що точно не буде битися з Олександром Усиком, який володіє трьома з чотирьох основних поясів. Тож наразі найбільш ймовірним потенційним суперником вважається Даніель Дюбуа, який є чемпіоном світу за версією IBF.

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Чи вірить Каннінгем у тріумф українця

Своєю думкою щодо можливого повернення Володимира Кличка на ринг поділився Стів Каннінгем. Ексволодар титулу IBF у першій важкій вазі вважає, що українець може забрати пояс у британського боксера, але для цього має виконати одну обов'язкову умову – провести декілька проміжних боїв, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

"Це буде дуже хороший бій для Володимира. Потрібен один або два поєдинки, щоб скинути іржу, а потім можна зустрітися з Дюбуа. Дюбуа не найвправніший боєць, але сильний і має пристойний рівень майстерності.

Я не кажу, що Володимир точно переможе, але Кличко в моїх очах є фаворитом. Потрібно подивитися, що Володимир покаже у своїх розминкових боях. У будь-якому разі, це крутий бій", – сказав Каннінгем.

Довідка. Якщо Володимир Кличко зможе здобути чемпіонський пояс, то він стане найстаршим чемпіоном світу в історії. Цей статус з 1994 року утримує легендарний Джордж Форман, який переміг Майкла Мурера у віці 45 років.

Нагадаємо, що востаннє "Доктор Сталевий молот" виходив на ринг у 2017 році. Тоді він програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11 раунді.