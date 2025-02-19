Бій Шакура проти Скофілда в Саудівській Аравії скасовано: що сталось з американцем

Флойд Скофілд не зміг підготуватися до бою в належному стані. Через це для Стівенсона підшукають іншого опонента.

На 22 лютого в Саудівській Аравії запланований великий вечір боксу від Туркі Аль аш-Шейха. В одному з поєдинків вечора мали зійтись топ-боксери легкої ваги.

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Новий суперник для Стівенсона

Чемпіон за версією WBC Шакур Стівенсон мав протистояти американцю Флойду Скофілду. Проте як стало відомо 24 Каналу з посиланням на The Ring, цей бій скасований.

Скофілд не зможе вийти на ринг через хворобу. Флойд був знятий з бою Британською боксерською радою контролю. До цього американець пропустив офіційну церемонію прибуття.

При цьому Стівенсон має вийти на ринг, його суперником стане Мусса Голам або Джош Падлі. Шакур досі залишається непереможним на професійному рівні, вигравши всі 22 бої (десять з них – нокаутом).

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Однією з головних подій вечора став зустріч Даніеля Дюбуа та Джозефа Паркера у надважкій вазі за пояс IBF. Переможець цього бою може зустрітися із Олександром Усиком.