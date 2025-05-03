Гравець Лестера відправив суддю в нокаут під час матчу АПЛ: реакція легендарного Варді безцінна

Нападник Джордан Айю невдало врізався у арбітра, через що Девід Вебб отримав травму. Цим моментом вирішив скористатися Джеймі Варді, щоб пожартувати.

Цими вихідними в чемпіонаті Англії 2024-2025 проходять матчі 35 туру АПЛ. В одному з поєдинків суботи зустрічались аутсайдери турніру – Лестер приймав Саутгемптон, повідомляє 24 Канал.

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Рання заміна судді

Обидва клуби достроково оформили пониження в класі, тому їх останні матчі в турнірі перетворились на формальність. Однак, для обох команд було важливо здобути перемогу.

На 17-й хвилині Варді вивів "лисів" уперед, а за три хвилини стався курйозний епізод. Нападник Лестера Джордан Айю врізався на повному ходу в арбітра Девіда Вебба.

Як наслідок, рефері отримав травму, а матч призупинили на 10 хвилин для надання йому допомоги. Фанатів повеселила реакція від Джеймі Варді, який підбіг до судді, взяв його свисток і подув у нього. Так англієць імітував фіксування порушення правил.

Відео травми Девіда Вебба:

Зрештою Вебб не зміг продовжити матч, а замість нього судити вийшов резервний арбітр Сем Барротт. У підсумку гра завершилась з рахунком 2:0 на користь Лестера. Другий м'яч оформив вищезгаданий Айю.

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Перемога дозволила "лисам" перервати жахливу серію. Востаннє підопічні ван Ністелроя перемагали ще в кінці січня, після чого програли 11 з 12 матчів. Саутгемптон же навпаки продовжив свою жахливу серію. В останніх 12 іграх "святі" набрали всього два очка.