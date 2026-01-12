У титульному бою боксер нокаутував суперника та відправив в нокдаун суддю: відео інциденту

У суботу, 10 січня, в німецькому Обергаузені відбувся вечір боксу. Його головною подією стала битва Агіта Кабаєла проти Даміана Книби.

В андеркарді ж цієї події, зокрема, билися Хайдер Еррера та Рікардо Нуньєс за титул тимчасового чемпіона WBC у легкій вазі. Під час цього бою стався надзвичайний інцидент, внаслідок якого рефері опинився на канвасі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Combat Sports News.

Що сталося з суддею під час бою?

Під час восьмого раунду кубинець влучив серією хуків по панамському супернику, після чого той почав хитатися та відступати. Еррера кинувся добивати опонента, змушуючи рефері терміново втрутитися для зупинки поєдинку.

Досвідчений суддя Даніель Ван де Віле намагався це зробити, відтягуючи Хайдера за спину. Проте йому цього не вдалося зроби й уже сам рефері замість Нуньєса опинився на настилі, відскочивши від кубинця.

У цей момент Еррера почав святкувати перемогу, вважаючи, що поєдинок завершено, а панамець стояв біля канатів і виглядав готовим продовжувати битися, що викликало плутанину серед фанатів.

Проте рефері швидко встав і підійшов до Рікардо. Він все ж таки зупинив бій та оголосив про його завершення технічним нокаутом.

Рефері опинився на канвасі під час бою Еррера – Нуньєс: дивіться відео

До слова. У головному поєдинку вечора боксу Агіт Кабаєл технічним нокаутом здолав Даміана Книбу.

Після перемоги німець заявив про бажання зустрітися з одним із чинних чемпіонів світу Олександром Усиком чи Фабіо Вордлі, який здобув пояс WBO після того, як українець зробив його вакантним.

Довго чекав на цю можливість здобути титул. Я переміг трьох монстрів у сезоні в Ер-Ріяді. Дайте мені бій за титул чемпіона світу. Я готовий,

– цитує Кабаєла Boxing Scene.

