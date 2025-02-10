Трамп став першим президентом, який відвідав фінал Супербоулу

Дональд Трамп став першим чинним президентом США, який відвідав чемпіонат з американського футболу Супербоул. Він відбувся у ніч на 10 лютого на стадіоні Caesars Superdome в Новому Орлеані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Трамп відвідав Супербоул

Дональд Трамп відвідав чемпіонат з американського футболу Супербоул на стадіоні Caesars Superdome в Новому Орлеані. Так, він став першим чинним президентом, який відвідав поєдинок.

Трамп відвідав Супербоул: дивіться відео

Перед грою Трамп опублікував заяву, що "футбол є найпопулярнішим видом спорту в Америці недаремно, він сприяє почуттю національної єдності, об'єднує родини, друзів і вболівальників, зміцнює спільноти".

Ця щорічна традиція виходить за межі наших розбіжностей і уособлює наші спільні патріотичні цінності сім'ї, віри та свободи, які героїчно захищають наші військовослужбовці, правоохоронці та рятувальники,

– наголосив Трамп.

Цікаво, що Трамп прогнозував перемогу команди "Канзас-Сіті Чіфс", які до цього двічі перемагали у Національній футбольній лізі. Однак у Супербоулі перемогу здобула Філадельфія Іглс. Вони розгромили суперника з рахунком 40:22.