Анонс Суперкубка Іспанії: Барселона спробує перервати чорну смугу та насолити Реалу

Каталонці цього сезону вже встигли знищити Реал на "Сантьяго Бернабеу" (4:0). Проте наразі команда Фліка на спаді, що дає шанс мадридцям взяти реванш у Суперкубку країни.

Цього тижня в Саудівській Аравії відбудеться 41-ий в історії розіграш Суперкубка Іспанії. Це буде вже шостий турнір, який пройде за схемою "фіналу чотирьох", повідомляє 24 Канал.

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Реал в гонитві за Барселоною

За трофей будуть боротися чемпіон та віцечемпіон минулого сезону Реал з Барселоною, а також фіналісти національного Кубка Атлетік і Мальорка. Спочатку команди зіграють півфінальні матчі, після чого переможці у фіналі визначать володаря Суперкубка.

Недивно, що і цього разі головними претендентами на трофей є суперники по Ель Класіко, тим паче Атлетіко на турнір не потрапив. Барселона та Реал залишаються з великим відривом найтитулованішими командами турніру.

Каталонці вигравали Суперкубок 14 разів, тоді як "вершкові" – 13. Цього разу Реал має прекрасні шанси наздогнати суперника, адже Барса перебуває у ненайкращому становищі.

Підопічні Фліка виграли лише один матч з останніх семи у Ла Лізі та дозволили мадридцям відірватися аж на п'ять очок. Реал також нерідко втрачає очки, але грає більш збалансовано за свого одвічного конкурента.

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Зрештою у фінал Суперкубка мають все одно вийти саме суперники по Ель Класіко. Барселону вважають фаворитом у півфінальній битві з Атлетіком, тоді як Реал має в рази більше шансів у матчі з Мальоркою.

МАТЧ ДАТА 1 Х 2 Атлетік – Барселона 8 січня 4,35 3,95 1,91 Реал – Мальорка 9 січня 1,43 4,90 7,40

При цьому обидва матчі мають подарувати чималу кількість голів. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" у грі Атлетік – Барселона становить 1,69, тоді як у зустрічі за участі Реала – 1,60. Що ж стосується котирувань на переможця турніру, то невеликим фаворитом є "бланкос" (фінал – 12 січня):