Новозеландський боксер Джожеф Паркер розпочав підготовку до наступного поєдинку. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO близький до підписання угоди з топ-боксером королівського дивізіону.

Свій наступний поєдинок Джозеф Паркер проведе 25 жовтня. Мегафайт відбудеться у Лондоні, повідомляє 24 Канал з посиланням на журнал The Ring.

Чи битиметься Усик з Паркером?

За інформацією джерела, Паркер вже розпочав тренувальний табір у Дубліні. Новозеландець незабаром підпише контракт на бій з "відомим важковаговиком".

Однак серед потенційних претендентів відсутнє прізвище абсолютного чемпіона Олександра Усика. Раніше менеджер Паркера назвав трьох британців: Даніель Дюбуа, Фабіо Вордлі та Дерек Чісора.

Нагадаємо, що Усик фактично відмовився від бою з Паркером. Українець відправив лист в організацію WBO, в якому повідомив про травму спини. Однак нещодавні танці Усика із зірками українського шоубізнесу поставили під сумнів правдивість медичного висновку.

Зрозуміло, що Паркер та WBO не будуть очікувати, коли одужає абсолютний чемпіон. Цілком ймовірно, що Усика позбавлять титулу, який автоматично дістанеться Паркеру. Таким чином, бій 25 жовтня стане першим захистом пояса для новозеландця.

Зазначимо, що Олександр Усик володіє титулом WBO з 2021 року, коли у першому бою переміг британця Ентоні Джошуа. Тоді ж українець став чемпіоном світу за версіями WBA, IBF та IBO.

Раніше ми повідомляли, як тепло зустріли Олександра Усика у Молдові. Українського боксера запросив місцевий Національний олімпійський комітет.