Президент Динамо Ігор Суркіс вирішив позбутися двох працівників, які віддали багато років клубу. Поки що про відхід головного тренера мова не йде.

2009-2013 Київське Динамо розчаровує фанатів своїми виступами в єврокубках. "Біло-сині" вже вилетіли з Ліги чемпіонів, а тепер боизькі до провалу в Лізі Європи. Через це у стані Динамо назрівають кадрові зміни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Динамо Київ Inside.

Хто піде з Динамо?

Після поразки від Маккабі (1:3) захиталось крісло під Олександром Шовковським. Втім поки що про відставку тренера мови немає, натомість керівництво клубу вже позбулось двох осіб.

Мова про ексгравців Динамо Євгена Хачеріді та Артема Кравця. Перший працював у відділі скаутингу, тоді як Кравець був радником президента клуба Ігоря Суркіса з питань дитячо-юнацького футболу.

Повідомляється, що обидва більше не є працівниками Динамо. Нагадаємо, що Хачеріді та Кравець разом грали у київському клубі протягом восьми сезонів, здобувши три чемпіонства УПЛ та два Кубка.

28 серпня Динамо спробує взяти реванш у Маккабі в раунді плей-оф Ліги Європи. Якщо ж кияни вилетять від тель-авівців, то зіграють в основній стадії Ліги конференцій.

При цьому на внутрішній арені Динамо не має проблем. Минулого сезону кияни стали чемпіонами, а після трьох турів поточного чемпіонату лідирують в турнірній таблиці, вигравши усі три зустрічі.