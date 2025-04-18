Об'єднання клубів не допомогло: футболісти Карпат та Руху влаштували масову сутичку

Львівське дербі завжди відзначається своєю безкомпромісністю. Не став винятком поєдинок між юнацькими командами Карпат та Руху.

У п'ятницю, 18 квітня, у Львові відбувся матч 25 туру чемпіонату U-19 між командами Карпати та Рух. Безкомпромісна гра завершилася внічию 0:0, пише 24 Канал.

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Бійка на матчі Карпати – Рух

Емоції досягли піку в компенсований час. На лівому фланзі атаки "левів" боротьбу вели Фетько та Дяк. Захисник Руху сфолив проти форварда Карпат, поваливши його на газон.

Після цього між гравцями почалася штовханина, до якої приєдналися футболісти обох команд. Особливо активним був нападник Руху Юрій Мужиловський, який з розгону вдруге повалив Фетька.

Лише завдяки втручанню тренерів команд та арбітрів вдалося вгамувати емоції. У підсумку червоні картки отримали найбільш активні учасники бійки: Олександр Фетько з Карпат та Ростислав Дяк і Юрій Мужиловський з Руху.

Відео сутички між гравцями Карпат та Руху

Нагадаємо, взимку клуби оголосили про співпрацю та навіть об'єднання. Команди обмінялися гравцями, щоб створити у Львові один потужний клуб. Однак це не позначилося на безкомпромісному суперництві на полі.

Поєдинок основних команд Карпат та Руху відбудеться у суботу, 19 квітня. Матч на стадіоні "Україна" розпочнеться о 13:00.