Авто футболіста блокували люди в балаклавах: в поліції розповіли про конфлікт в центрі Тернополя

Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ. Жителі Тернополя довго слідкували за ситуацією, дехто вирішив втрутитися.

Як у поліції коментують інцидент у Тернополі?

У мережі стверджували, що на місці, де 13 жовтня сталася подія – біля ТЦ "Орнава" – зібралися близько сотні перехожих, які заступилися за пару в авто. Автомобіль, в якому перебував колишній футболіст збірної України Сергій Задорожний зі своєю дружиною зміг поїхати. Водночас машина невідомих в балаклавах намагалася їхати за ним, але люди завадили їй поїхати з місця.

ЗМІ встановили, що чоловіка намагалися затримати не службовці ТЦК, а нібито військові з 3 штурмової бригади. Однак журналістам розповіли, що саме військові ТЦК та СП заблокували авто чоловіка, який нібито був у розшуку. Через це й стався конфлікт.

Поліція з'ясовує обставини події. Як повідомили в УНН, правоохоронці збирають відео з камер спостереження. Особи всіх, хто діяв протизаконно, встановлять.

Стверджується, що сутички між цивільними насправді не було. Відбувався лише словесний конфлікт.

Що пишуть про ситуацію в ТЦК?

Тернопільський ТЦК і СП не прокоментував конкретно цей випадок. Але там заявили, що до мобілізації залучаються бойові підрозділи ЗСУ. Тобто теза про те, що Сергія Задорожного затримували не працівники ТЦК, цілком може бути правдивою.

Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства. Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності адже, нагадаємо, що всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії зі співробітниками Національної поліції та інших силових структур,

– пояснили в територіальному центрі.

Що відомо про спробу затримання Сергія Задорожного?

Майже добу невідомі люди у військовій формі блокували автомобіль спортсмена у центрі Тернополя. Аби Задорожний не поїхав, йому під колеса авто поставили металевих "їжаків".

Люди в балаклавах, які блокували авто чоловіка, не дозволяли підходити до авто, а також заборонили давати воду і їжу, при тому, що Сергій Задорожний просидів там тривалий час.

Люди у військовій формі стверджували, що "забезпечують громадський порядок".