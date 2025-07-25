Олімпійська чемпіонка з Росії вимагає офіційної заборони українцям бойкотувати росіян

На чемпіонаті світу в Тбілісі Влада Харькова зробила принциповий жест і відмовилася фотографуватися із "нейтральним" спортсменом Кирилом Бородачовим. Це викликало бурхливу реакцію у росіян.

Світлана Журова, депутатка Держдуми РФ та олімпійська чемпіонка, висловила обурення через вчинок української фехтувальниці Влади Харькової. Вона вважає, що до офіційних документів потрібно внести корективи, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Що сказала Журова?

Вона заявила, що українські спортсмени ще довго влаштовуватимуть такі акції протесту, відмовляючись від фото з російськими спортсменами.

Може, навіть довгі роки. Ми ж братні народи, не повинно бути такого ставлення між звичайними людьми, спортсменами. Коли буде підписуватися мирна угода з Україною, мені здається, потрібно прописати в документах, щоб обов'язково були налагоджені дружні канали між людьми – у спорті, мистецтві, освіті, бізнесі тощо. Інакше конфлікт на різних майданчиках триватиме роками і це матиме дуже дивний вигляд. Потрібно повернути взаємну повагу,

– сказала Світлана Журова.

Нагадаємо, що напередодні чемпіонату світу у Тбілісі Влада Харькова натякнула на підкуп задля участі російських спортсменів.