Світоліна на характері вийшла в 1/8 фіналу турніру в Римі

Українська тенісистка Еліна Світоліна у третьому колі турніру WTA 1000 у Римі зустрічалася з американкою Хейлі Баптист. Це була перша зустріч суперниць.

Еліна Світоліна – Хейлі Баптист 2:1 (6:4, 3:6, 6:4)

Перша ракетка України розпочала турнір з другого кола. У 1/32 фіналу Еліна Світоліна здобула непросту перемогу над іспанкою Джессікою Бузас Манейро, пише 24 Канал.

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Валідольний матч Світоліної

В наступному раунді українка зіграла з представницею США. У світовому рейтингу WTA Хейлі Баптист посідає 90 місце. Суперниці вперше зустрілися на тенісному корті.

Дебют першого сету був за американкою, яка виграла два гейми. Світоліна зуміла зібратися та взяти чотири поспіль гейми. Баптист спробувала відігратися, проте Еліна впевнено довела партію до перемоги – 6:4.

У другому сеті 23-річна американка легко виграла п'ять поспіль геймів, здобувши солідний гандикап. Світоліна відіграла три гейми, але у підсумку поступилася 3:6.

Вирішальна партія була не менш напружена. Рівна боротьба точилася до шостого гейму (3:3). Та все ж Світоліна дотиснула суперницю та здобула перемогу в сеті 6:4.

У четвертому раунді ґрунтового турніру WTA 1000 у Римі Еліна Світоліна зустрінеться з Даніель Коллінс, яка вибила зі змагань Ігу Швьонтек.