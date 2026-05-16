Світоліна перемогла Гофф і стала триразовою чемпіонкою турніру WTA у Римі

Найбільш титулована українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала титул на престижному турнірі серії WTA 1000 у Римі. Її суперницею у фіналі була третя ракетка світу.

У суботу, 16 травня, Еліна Світоліна зіграла 25-й фінал одиночного розряду на рівні Жіночої тенісної асоціації. Про результат її матчу повідомив офіційний сайт WTA.

Як склався матч Світоліна – Гофф?

Поєдинок у Римі став третім у сезоні між українською та американською тенісистками. Раніше у Мельбурні на Australian Open та у Маямі під час турніру WTA 1000 перемагала Світоліна.

Перший сет протягом тривалого періоду часу складався для нашої землячки. Гофф двічі вела з брейком, але Світоліна зрівнювала рахунок, а потім зуміла схилити ситуацію на свою сторону – 6:4.

У наступній партії тиск чинила уже українська спортсменка. Тривалий час американка ледь тримала свою подачу та не могла нав'язати боротьбу на чужій. Проте, розриву у два гейми переваги Еліна не отримала, а згодом програла тай-брейк – 6:7.

У вирішальній партії боротьба тривала п'ять геймів, а потім ситуацію переломила українка – 6:2 i 20-й титул в кар'єрі Світоліної.

Теніс

WTA 1000. Рим (Італія)

Еліна Світоліна (Україна, 7) – Коррі Гофф (США, 3) – 2:1 (6:4, 6:7, 6:2)

Тепер рахунок у протистоянні спортсменок став – 4:2 на користь Світоліної. Вона зуміла здолати Гофф третій раз у 2026 році.

Серія WTA 1000 є другою найпрестижнішою у цьому виді спорту. Більшу вагу мають лише чотири головні змагання Grand Slam та Підсумковий турнір року Останній йде окремо, адже організовується лише для восьми найкращих спортсменок за підсумками сезону.

Як Світоліна раніше виступала на турнірах WTA 1000?

Світоліна грала у фіналі WTA 1000 нещодавно – у лютому, коли у двох партіях поступилась американці Джессіці Пегулі під час змагань у Дубаї.

Титули WTA 1000 / Premier українка вигравала чотири рази: двічі у Римі (2017, 2018), Дубаї (2017) та Торонто (2017).

Що далі для Світоліної?

У лайв-рейтингу Світоліна посідає сьоме місце світової класифікації, яка стане її офіційною позицією уже у понеділок, коли WTA оновить табелі про ранги. За набраними з початку 2026 року пунктами українка йде третьою. Попереду лише пара фіналісток Australian Open-2026 Олена Рибакіна та Аріна Соболенко.

Світоліна не заявлена на турнірах у Страсбурзі (Франція) та Рабаті (Марокко), які пройдуть наступного тижня. Після Риму Еліна візьме участь у Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу, який розпочнеться 25 травня.