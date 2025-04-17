Світоліна перемогла Калініну в українському дербі на турнірі у Франції

У другому колі турніру WTA 250 у французькому Руані зустрілися дві українські тенісистки – Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна. Українки боролися за вихід до чвертьфіналу.

Еліна Світоліна – Ангеліна Калініна 2:0 (6:4, 6:0)

У попередньому раунді Еліна Світоліна вдруге поспіль перемогла швейцарку Жіль Тайхманн, а Ангеліна Калініна обіграла японку Нао Хібіно. Тож в 1/8 фіналу турніру WTA 250 в Руані глядачів очікувало українське дербі, пише 24 Канал.

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Четверта перемога Світоліної в матчах з Калініною

У першому сеті на корті точилася запекла боротьба. Після восьми зіграних геймів рахунок був рівним – 4:4. Еліна зуміла дотиснути суперницю у двох наступних геймах, забравши сет – 6:4.

В наступній партії Світоліна довела свою перевагу, розгромивши Калініну з рахунком 6:0. Попри усі намагання, Ангеліна не змогла взяти бодай один гейм.

Матч тривав одну годину та 21 хвилини. Це була четверта зустріч тенісисток. Усі матчі виграла перша ракетка України.

Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 в Руані. В наступному раунді українка зіграє з переможницею пари Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) / Варвара Грачова (Франція).