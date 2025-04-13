У матчі кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг Еліна Світоліна перемогла швейцарку Жиль Тайхманн. Ця вікторія стала 17-ю для українки у складі національної команди, пише 24 Канал з посиланням на Великий теніс України.

До теми Історичний успіх: перемога Світоліної вивела збірну України у фінал Кубка Біллі Джин Кінг

Перша ракетка України здобула 17 перемог у збірній

За цим показником Світоліна зрівнялася з Оленою Татарковою, яка виступала за "синьо-жовтих" у 90-00-х роках, а завершила кар'єру у 2006 році.

Загалом Еліна зіграла за збірну України 26 матчів в одиночному розряді. Зазначимо, що Татаркова здобула 17 перемог у 24 матчах.

З активних тенісисток до чільної п'ятірки входить Леся Цуренко, яка має на власному рахунку 12 перемог за збірну.

Топ-5 українських тенісисток за кількістю перемог

1-2. Олена Татаркова – 17 (24 матчі)

1-2. Еліна Світоліна – 16 (26 матчів)

3. Альона Бондаренко – 15 (24 матчі)

4. Леся Цуренко – 12 (26 матчів)

5. Катерина Володько (Бондаренко) – 11 (21 матч)

Нагадаємо, що у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг збірна України перемогла Польщу (3:0) та Швейцарію (2:1). Наша команда вперше у своїй історії пробилася у фінальну частину турніру.

Наразі відомі шість збірних з восьми учасниць фіналу: Китай, Італія, Велика Британія, Казахстан, Іспанія та Україна. Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться в Китаї з 16 до 21 вересня.