У ніч з 1 на 2 серпня відбулися матчі 1/16 фіналу турніру серії WTA 1000 в Монреалі. В одному з них Еліна Світоліна зустрічалася з "нейтральною" Анною Калінською.

Це була третя очна зустріч між суперницями. Українка продовжила свою переможну серію, впоравшись з опоненткою цього разу всього за 55 хвилин, повідомляє 24 Канал.

Читайте також У Світоліної з'явилася нерухомість у Києві: що купила зіркова тенісистка

Як минув матч?

Уродженка Одеси з самого початку захопила ініціативу, вигравши стартові три гейми. Після цього "нейтральна" тенісистка розмочила рахунок, але на більше її не вистачило – Еліна впевнено закрила сет з рахунком 6:1.

Другу партію Калінська розпочала з захисту своєї подачі, проте на цьому хороші моменти для неї у грі закінчилися. Перша ракетка України "зводила у школу" росіянку, вигравши шість поспіль геймів, і спокійно пробилася до наступної стадії турніру, повторивши рахунок першого сету.

Анна Калінська – Еліна Світоліна 0:2 (1:6, 1:6)

Статистика. Протягом поєдинку Еліна Світоліна зробила вісім ейсів при двох подвійних помилках, реалізувала 5 із 8 брейк-пойнтів і виграла всі сім геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 57:32.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу перша ракетка України зіграє проти Аманди Анісімової. Раніше вони чотири рази зустрічалися й тричі перемогу святкувала одеситка.

Нагадаємо, що до цієї стадії турніру також з Еліною Світоліною дійшли Марта Костюк і Даяна Ястремська. Напередодні вони обидві здолали суперниць з топ-20 світового рейтингу.