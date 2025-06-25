Світоліна чи Монфіс: хто більше заробляє у зірковому подружжі тенісистів

Перша ракетка України проводить успішну кар'єру та непогано заробляє на рекламних контрактах. Втім і її чоловік також є відомим тенісистом.

Українська тенісистка Еліна Світоліна є однією з найуспішніших спортсменок країни. Дівчина має у своєму активі 18 трофеїв, в тому числі тріумф на Підсумковому турнірі-2018.

До теми Світоліна показала ідеальну фігуру у купальнику: ефектні фото

Окрім цього, Світоліна відома тим, що є дружиною відомого тенісиста Гаеля Монфіса. Француз також проводить успішну кар'єру, адже на його рахунку 13 титулів. 24 Канал вирішив розібратися, хто з пари більше заробив у тенісі.

Скільки заробляє Монфіс

В чоловічий тенісі призові зазвичай вищі за жіночий. Проте звитяги Еліни у тенісі більш вагомі, ніж Гаеля. Свого часу українка посідала третє місце в рейтингу WTA, а також аж 13 разів доходила до чвертьфіналу турніру Grand Slam.

Наразі відомо, що 38-річний Монфіс за свою кар'єру заробив призовими близько 24 мільйонів доларів. За цим показником він посідає 24 місце в історії чоловічого тенісу.

При цьому у 2021 році Еліна зазначала, що Гаель заробляє більше за неї завдяки рекламним контрактам. Втім наразі ситуація змінилась на користь української спортсменки.

Скільки заробляє Світоліна

30-річна одеситка отримала трохи більше 26 мільйонів доларів призових (14 місце в історії серед жінок). Із них 678 тисяч Еліна отримала за 2024 рік, але куди більш вдало для Світоліної складається 2025 рік.

Читайте також Ястремська піднялася в рейтингу WTA після турніру в Ноттінгемі: які місця в інших українок

Всього за півроку українці вдалось отримати близько 1,7 мільйона доларів. При цьому за останній час Світоліна отримала чимало спонсорських контрактів, зокрема від таких компаній:

Adidas

Hublot

Wilson

Nova Post

Eafit

MacPaw

Waterdrop

Diadem

Dockers

Ці контракти дозволяють Світоліній отримувати в середньому близько 1 мільйона доларів на рік. Загальний дохід Еліни за всю кар'єру оцінюється у суму близько 42 мільйонів доларів.

Втім навіть без рекламних угод Еліна вже має більше призових за свого чоловіка. Наразі українка готується до Вімблдону. На турнірі WTA500 в Бад-Гомбурзі Світоліна стартувала з перемоги на Елізе Мертенс.